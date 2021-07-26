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Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix duyurdu! Lucifer yeni sezon ne zaman?

26.07.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez 2016 yılında yayınlanmaya başlayan ve fantastik polisiye komedi-drama türünde olan sevilen dizi Lucifer'ın 6. sezonu ile ilgili gelişmeler ilgiyle takip ediliyor. Fenomen dizi hakkında beklenen açıklama geldi. Netflix, dizinin yayın tarihi ile ilgili duyuru yaptı. Peki Lucifer 6. Sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

Fantastik polisiye komedi-drama türünde olan ve global dijital platform Netflix'te yayınlanan Lucifer'ın 6. sezonu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Daha önce çekimlerine başlananan dizinin yayın tarihi duyuruldu. Peki Lucifer 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, yeni sezon ne zaman?

Lucifer 6. Sezon ne zaman?

Dijital platform Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi Lucifer'ın 6. sezonu için heyecan sürüyor.
Fenomen dizinin hayranları büyük bir heyecanla Lucifer 6. sezonun ne zaman yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor.

Çekimleri başlamıştı

Çekimleri başlamıştı
Global platformun en çok izlenen dizilerden biri olan Lucifer’ın 6. sezonunun çekimlerine başlandığı kısa bir zaman önce duyurulmuştu.

Resmi hesap paylaştı!

Resmi hesap paylaştı!
Dizinin resmi yayın tarihi de açıklandı. Resmi Netflix hesabından yapılan paylaşımda "Her kötü şeyin bir sonu vardır. Lucifer’ın final sezonu 10 Eylül’de sadece Netflix’te!" ifadesi yer aldı.

10 Eylül'de yayında

10 Eylül'de yayında
Sevilen dizi yeni sezonuyla 10 Eylül 2021 tarihinde yayında olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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