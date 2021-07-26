Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix duyurdu! Lucifer yeni sezon ne zaman?

Fantastik polisiye komedi-drama türünde olan ve global dijital platform Netflix'te yayınlanan Lucifer'ın 6. sezonu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Daha önce çekimlerine başlananan dizinin yayın tarihi duyuruldu. Peki Lucifer 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, yeni sezon ne zaman?

Lucifer 6. Sezon ne zaman?

Dijital platform Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi Lucifer'ın 6. sezonu için heyecan sürüyor.

Fenomen dizinin hayranları büyük bir heyecanla Lucifer 6. sezonun ne zaman yayınlanacağını öğrenmeye çalışıyor.

Çekimleri başlamıştı Global platformun en çok izlenen dizilerden biri olan Lucifer’ın 6. sezonunun çekimlerine başlandığı kısa bir zaman önce duyurulmuştu.

Resmi hesap paylaştı! Dizinin resmi yayın tarihi de açıklandı. Resmi Netflix hesabından yapılan paylaşımda "Her kötü şeyin bir sonu vardır. Lucifer’ın final sezonu 10 Eylül’de sadece Netflix’te!" ifadesi yer aldı.