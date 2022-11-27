Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı! Hakem de yumruklardan nasibini aldı...

Ukrayna'ya uyguladığı askeri müdahale nedeniyle FIFA'nın Dünya Kupası'na almadığı Rusya'da sezon devam ediyor. Zenit ile Spartak Moskova'nın karşılaştığı Rusya Kupası B Grubu 6. hafta maçında ortalık bir anda karıştı ve iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu.

İKİ İSİM BİRBİRİNE GİRDİ

Karşılaşmanın son dakikalarına golsüz eşitlikle girilirken Zenit futbolcusu Malcom ile Spartak'ın santrforu Quincy Promes arasında bir tartışma yaşandı. Hakem Vladimir Moskalev, iki oyuncu arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve iki isim birbirine girdi.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Bu sırada iki takım futbolcuları ile yedek kulübeleri de olaya dahil oldu ve saha içerisinde büyük bir kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Zenit ile Spartak futbolcuları birbirlerine acımasızca vurdu.

HAKEM DE NASİBİNİ ALDI

O anlarda kavgayı önlemeye çalışan hakem Moskalev de yumruk ve tekmelerden nasibini aldı.

ALTI KIRMIZI KART

Olayın yatışmasıyla birlikte Zenit'ten Wilmar Barrios, Rodrigo ve Malcom; Spartak'tan ise Shamar Nicholson, Aleksandr Selikhov ve Alexander Sobolev kırmızı kartla oyundan ihraç edildiler. Penaltılara giden karşılaşma ise Zenit'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.