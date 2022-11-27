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  4. Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı! Hakem de yumruklardan nasibini aldı...

Maç değil, savaş alanı! Zenit - Spartak Moskova maçında büyük kavga çıktı! Hakem de yumruklardan nasibini aldı...

27.11.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilmiş ancak Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'da sezon devam ediyor. Zenit ile Spartak Moskova'nın karşı karşıya geldiği Rusya Kupası maçında Malcom ile Quincy Promes arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Futbolcular ve yedek kulübelerinin de dahil olduğu olayda yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Maçın hakemi Vladimir Moskalev de yumruklardan nasibini aldı. İşte detaylar...

Ukrayna'ya uyguladığı askeri müdahale nedeniyle FIFA'nın Dünya Kupası'na almadığı Rusya'da sezon devam ediyor. Zenit ile Spartak Moskova'nın karşılaştığı Rusya Kupası B Grubu 6. hafta maçında ortalık bir anda karıştı ve iki takım futbolcuları kavgaya tutuştu.

İKİ İSİM BİRBİRİNE GİRDİ

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Karşılaşmanın son dakikalarına golsüz eşitlikle girilirken Zenit futbolcusu Malcom ile Spartak'ın santrforu Quincy Promes arasında bir tartışma yaşandı. Hakem Vladimir Moskalev, iki oyuncu arasındaki tartışmayı yatıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı ve iki isim birbirine girdi.

YUMRUK VE TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

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Bu sırada iki takım futbolcuları ile yedek kulübeleri de olaya dahil oldu ve saha içerisinde büyük bir kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Zenit ile Spartak futbolcuları birbirlerine acımasızca vurdu.

HAKEM DE NASİBİNİ ALDI

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O anlarda kavgayı önlemeye çalışan hakem Moskalev de yumruk ve tekmelerden nasibini aldı.

ALTI KIRMIZI KART

Olayın yatışmasıyla birlikte Zenit'ten Wilmar Barrios, Rodrigo ve Malcom; Spartak'tan ise Shamar Nicholson, Aleksandr Selikhov ve Alexander Sobolev kırmızı kartla oyundan ihraç edildiler. Penaltılara giden karşılaşma ise Zenit'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

İŞTE ZENIT - SPARTAK MAÇINDA ÇIKAN KAVGA

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