Maç esnasında silahlı saldırı

Washington Nationals beyzbol maçındaki taraftarlar, cumartesi gecesi stadyumun üçüncü kale kapısının hemen dışında dört kişinin vurulmasının ardından panik içinde kaçışmaya başladı.

KORKU DOLU ANLAR

OYUNCULAR SAHAYI TERK ETMEYE BAŞLADI Nationals ile San Diego Padres arasında oynanan maçın altıncı devresinde bir anda peş peşe birkaç silah sesi duyulduğu sırada oyuncular olacaklardan habersiz sahayı terk etmeye başlamışlardı.

TARAFTARLAR SİPER ARADI Taraftarlar siper bulmak için sahaya döküldü ve arkasına saklanmak için masaları ters çevirdi, oyuncular da tribünlerde çılgınca aile üyelerini aradı. Kurbanlardan ikisi, saat 22.00'den kısa bir süre önce üçüncü kale tarafında stadyumun dışında bulundu. DC polisi, akşam 22:15 civarında, iki kurbanın daha vurulmayla bağlantılı kurşun yaralarının tedavisi için bölgedeki hastanelere taşındığını söyledi. DC polisi, güneybatıdaki South Capitol Caddesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili kurbanların durumları hakkında herhangi bir güncelleme olmadığını söyledi.

"SİLAHLAR PATLIYOR" DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADILAR Bloomberg News'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs maçtaydı ve şu tweeti attı: "Bir sorun olduğuna dair ilk işaret, 115. bölüm ve çevresindeki herkesin aniden ayağa kalkıp batıdaki ana salonlara doğru bakmasıydı. İnsanlar 'silahlar patlıyor' diye bağırmaya başladı. Oyuncular hızla saha dışına çıktı.'

MAÇ ERTELENTİ Ayrıca Twitter'da taraftar ve çalışanları bir barda koşarken ve saklanmak için masaları devirirken gösteren videolar paylaşıldı. Maç ertelendi ​​ve Pazar öğleden sonra saat 13.00'te yeniden başlaması planlanıyor. Cumartesi gecesi stadyumun dışındaki silahlı saldırı, stadın 2 kilometre uzağında altı yaşındaki Nyiah Courtney'in öldürüldüğü ve beş yetişkinin yaralandığı silahlı saldırıdan 24 saat sonra gerçekleşti.