Maç önü 'sebep olabilir' demişti, maç sonu 'sebep oldu' dedi! Abdullah Avcı puan kaybını böyle açıkladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Trabzonspor mücadelede 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma öncesi "Topa sahip olacağız ama belli bir yerde olacağız. Zemin bu anlamda çok sağlıklı durmuyor" ifadelerini kullanan Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada da puan kaybının sebeplerinden biri olarak zemini gösterdi.

Abdullah Avcı'nın bu sözlerine sosyal medyada bazı taraftarlar tepki gösterdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN O SÖZLERİ!