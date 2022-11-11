Maç önü 'sebep olabilir' demişti, maç sonu 'sebep oldu' dedi! Abdullah Avcı puan kaybını böyle açıkladı

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Trabzonspor mücadelede 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamayarak karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşma öncesi "Topa sahip olacağız ama belli bir yerde olacağız. Zemin bu anlamda çok sağlıklı durmuyor" ifadelerini kullanan Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada da puan kaybının sebeplerinden biri olarak zemini gösterdi.
Abdullah Avcı'nın bu sözlerine sosyal medyada bazı taraftarlar tepki gösterdi.
"İlk yarı iki takım adına da karışıktı. Tatsız tuzsuz bir oyun vardı zeminin de sayesinde."
"İkinci yarı oyunu kontrol ettik ve golü de bulduk. Ancak çok çabuk gol yedik. Kazanmak için geldik ama 1-1 bitti. Oyuncuların performansından memnunum."
"Bu bir devre arası değil aslında. 13 maç oynadık ligde, toplamda da 22 maç. Verilen arada değerlendirmelerimizi yapacağız."
"Şimdiye kadar çok iyiyiz diyemem ama çok da kötü değiliz. Zaman zaman çıkışlarımız oluyor. Her yarışın içinde olacağız."
"2 oyuncumuz Dünya Kupası'na gidiyor ancak toplamda 14 oyuncumuz milli takımlara gidiyor. Dünya Kupası'ndan umarım herkes keyif alır."