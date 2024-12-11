Maça çok az kalmıştı! Galatasaray'dan Malmö maçı öncesi 5 isim için sakatlık açıklaması

ISMAIL JAKOBS

İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Jakobs ile ilgili hiç süre vermeyeceğiz demiştik. Aşil tendonunun kasığın içinde devam eden kısmında yırtık var. Sıradan bir sakatlık değil. Tekrarlama riski var. Şu an çok iyi durumda ama görebilmemiz için saha çalışmalarına devam etmesi lazım. Gidişata göre karar vereceğiz.