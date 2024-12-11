SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Maça çok az kalmıştı! Galatasaray'dan Malmö maçı öncesi 5 isim için sakatlık açıklaması

Maça çok az kalmıştı! Galatasaray'dan Malmö maçı öncesi 5 isim için sakatlık açıklaması

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.12.2024 13:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek. Maçın oynanmasına kısa bir süre kala kulüp doktoru Yener İnce'den sakat isimlerin son durumuna dair bir açıklama geldi. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kala son antrenmanı yapan sarı - kırmızılılarda Kulüp Doktoru Yener İnce sakat oyuncuların durumuyla ilgili bilgi verdi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'da sakat isimlerin son durumları...

ISMAIL JAKOBS 

ISMAIL JAKOBS 

İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Jakobs ile ilgili hiç süre vermeyeceğiz demiştik. Aşil tendonunun kasığın içinde devam eden kısmında yırtık var. Sıradan bir sakatlık değil. Tekrarlama riski var. Şu an çok iyi durumda ama görebilmemiz için saha çalışmalarına devam etmesi lazım. Gidişata göre karar vereceğiz.

ABDÜLKERİM BARDAKCI 

ABDÜLKERİM BARDAKCI 

"Abdülkerim olağandan daha erken bir şekilde fedakarlık ederek ve özel iğnelerle döndürebildik. üst üste gelecek maçların önemi nedeniyle Abdülkerim'i takıma verdik."

BARIŞ ALPER YILMAZ 

BARIŞ ALPER YILMAZ 

"Barış Alper'i hepiniz gördünüz. Bizim korktuğumuz kadar kötü olmadı. Biz dizinde ön çaprazda total yırtıktan korktuk. Ama basılan yerin karşısında kalan bağda ciddi mi gerilme var. Malmö maçında olmayacak. Maç maç bakacağız. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken."

VICTOR OSIMHEN 

VICTOR OSIMHEN 

"Osimhen geçen sefer ki değil karşı ayağının adalesinde bir gerilme oldu. Orta düzeyde bir şey. Öyle çok ileri düzeyde bir sıkıntı değil, ancak zaman ihtiyacımız var."

KAAN AYHAN

KAAN AYHAN

"Kaan en kısa zamanda dönecek. Çalışmalara başladı."

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sakatlık son dakika galatasaray uefa avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

Köfteci Yusuf'un ardından bir köfte markası daha listeye girdi! Bakanlık içinden çıkanı ifşaladı

ATM'den para çekemezseniz şaşırmayın

ATM'den para çekemezseniz şaşırmayın

Maça çok az kalmıştı! Galatasaray'dan 5 isim için sakatlık açıklaması

Maça çok az kalmıştı! Galatasaray'dan 5 isim için sakatlık açıklaması

'VAR' konuşmalarında montaj iddiası! Herkes o 13 saniyeyi konuşuyor

'VAR' konuşmalarında montaj iddiası! Herkes o 13 saniyeyi konuşuyor

Kartal'da sürpriz eksik! Ailevi sebeplerden...

Kartal'da sürpriz eksik! Ailevi sebeplerden...

Ümit Özat kendisine 'TikTok dansözü' denilince çıldırdı! Ağza alınmayacak küfürler...

Ümit Özat kendisine 'TikTok dansözü' denilince çıldırdı! Ağza alınmayacak küfürler...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Yüz güldüren fiyatlarıyla günün en iyi fırsatlarını sizin için seçtik

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.