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  4. Maça saatler kala Avusturya'nın antrenmanını ifşa ettiler! Milli takıma skandal sözler: Sadece rol yaparlar

Maça saatler kala Avusturya'nın antrenmanını ifşa ettiler! Milli takıma skandal sözler: Sadece rol yaparlar

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.07.2024 17:33
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Avusturya karşısında son 16 turunda kritik bir maça çıkacak olan A Milli Takımımız mücadele öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Avusturya basınında maç önü dikkat çeken yazılar kaleme alındı. İşte detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran A Milli Takımımız, kritik maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak mücadelede ilk düdük TSİ 22.00'de çalacak. Karşılaşmanın galibi 19.00'da oynanacak Romanya - Hollanda mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleye az bir süre kala Avusturya basını da bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, ilginç ifadeler kullandılar.

İŞTE TÜRKİYE MAÇININ AVUSTURYA BASININA YANSIMALARI
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DER STANDARD: HER ŞEY SAAT GİBİ İŞLİYOR

DER STANDARD: HER ŞEY SAAT GİBİ İŞLİYOR

"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."

KRONE: TÜRKLER SADECE ROL YAPABİLİR

KRONE: TÜRKLER SADECE ROL YAPABİLİR

"Büyük tutku Türklerin bir silahı ama aynı zamanda bir tehlike. Montella "Soğukkanlılığımızı korumalıyız," diye yalvardı. Ancak Türkiye bu konuda sadece rol yapabilir."

'TÜRKLER DAHA FAZLASINI İSTİYORLAR'

'TÜRKLER DAHA FAZLASINI İSTİYORLAR'

Türkiye'nin performansı ilk zamanlarda ülkelerinde çok eleştirildi, ancak şimdi coşku filizlenmeye başladı. Daha fazlasını istiyorlar. Sarı kart cezalısı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu moral bozucu, o takımın ateşleyicisi, ruhu, kaptanı. Avusturya karşısında fark yaratamayacak."

'AVUSTURYA ANTRENMANDA PENALTI ÇALIŞIYOR'

'AVUSTURYA ANTRENMANDA PENALTI ÇALIŞIYOR'

"Avusturyalılar antrenmanlarda penaltı atışları çalışıyorlar. Beyinlerinde yeterince domuz yağı olduğu için, eleme maçlarında ya hep ya hiç olduğunu biliyorlar. Kazanmanın tek alternatifi uçmaktır. Bu da yaklaşım açısından neredeyse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes "Biz kendimize bakıyoruz" diyor. Türk taraftarlar stadyumda çoğunlukta olacak. Bu da kimseyi korkutmuyor."

OE24: YEREL EKONOMİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

OE24: YEREL EKONOMİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

"Bu maçı taraftarların büyük sevincinin yanı sıra yerel ekonomi de yılın en önemli futbol olayını dört gözle bekliyor. Perakendeciler, 50 milyon avroluk ek satış bekliyor ve yaz peri masalımız devam ederse, yiyecek içecek ticareti, taraftar ürünleri satışları vb. daha da artacak."

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Anahtar Kelimeler:
Avusturya Türkiye son dakika euro 2024
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