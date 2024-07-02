Maça saatler kala Avusturya'nın antrenmanını ifşa ettiler! Milli takıma skandal sözler: Sadece rol yaparlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya'yı eleyerek adını son 16 turuna yazdıran A Milli Takımımız, kritik maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Almanya'nın Leipzig şehrinde oynanacak mücadelede ilk düdük TSİ 22.00'de çalacak. Karşılaşmanın galibi 19.00'da oynanacak Romanya - Hollanda mücadelesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadeleye az bir süre kala Avusturya basını da bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, ilginç ifadeler kullandılar.
"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."
"Büyük tutku Türklerin bir silahı ama aynı zamanda bir tehlike. Montella "Soğukkanlılığımızı korumalıyız," diye yalvardı. Ancak Türkiye bu konuda sadece rol yapabilir."
Türkiye'nin performansı ilk zamanlarda ülkelerinde çok eleştirildi, ancak şimdi coşku filizlenmeye başladı. Daha fazlasını istiyorlar. Sarı kart cezalısı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu moral bozucu, o takımın ateşleyicisi, ruhu, kaptanı. Avusturya karşısında fark yaratamayacak."
"Avusturyalılar antrenmanlarda penaltı atışları çalışıyorlar. Beyinlerinde yeterince domuz yağı olduğu için, eleme maçlarında ya hep ya hiç olduğunu biliyorlar. Kazanmanın tek alternatifi uçmaktır. Bu da yaklaşım açısından neredeyse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes "Biz kendimize bakıyoruz" diyor. Türk taraftarlar stadyumda çoğunlukta olacak. Bu da kimseyi korkutmuyor."
"Bu maçı taraftarların büyük sevincinin yanı sıra yerel ekonomi de yılın en önemli futbol olayını dört gözle bekliyor. Perakendeciler, 50 milyon avroluk ek satış bekliyor ve yaz peri masalımız devam ederse, yiyecek içecek ticareti, taraftar ürünleri satışları vb. daha da artacak."