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  4. Maçtan 2 gün sonra ortaya çıktı... Jorge Jesus kenarda deliye döndü! Fenerbahçe'nin gizli taktiği ifşa oldu

Maçtan 2 gün sonra ortaya çıktı... Jorge Jesus kenarda deliye döndü! Fenerbahçe'nin gizli taktiği ifşa oldu

01.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarırken, Sarı-Lacivertliler'de gol perdesini 18. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Michy Batshuayi açmıştı. Sarı-Lacivertliler'de penaltı vuruşu öncesi oldukça ilginç bir an yaşandığı ortaya çıkarken, Jesus'un penaltı taktiği de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Batshuayi attığı 3 golle hat-trick yaparken, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'da takımına gol anlamında katkı veren diğer isimler oldu.

Mücadelenin üzerinden 2 gün geçerken, karşılaşmaya dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

JESUS'U DİNLEMEDİ!

JESUS'U DİNLEMEDİ!
Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında İstanbulsporlu savunma oyuncusu Ali Yaşar topa elle müdahale edince penaltı kazanan Sarı-Lacivertliler'de, penaltıyı kullanmak üzere topun başına Michy Batshuayi geçerken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus penaltıyı Joao Pedro'nun kullanmasını istedi. Buna rağmen hocasını dinlemeyerek vuruşu kullanan Batshuayi topu filelerle buluşturmayı başarırken, Jesus'un o anlardaki tedirgin ve gergin hali ekranlara yansıdı.

Öte yandan, Batshuayi'nin penaltı vuruşu kullandığı esnada Fenerbahçe'nin hiç bilinmeyen özel bir taktik geliştirdiği de gözlendi.

KİMSE BİLMİYORDU

KİMSE BİLMİYORDU
Batshuayi'nin penaltı atışı sırasında sol köşeden Alioski, sağ köşede de Ferdi'nin bulunması dikkatlerden kaçmazken, bu durum Jesus'un penaltı atışları kaçsa bile bunu tamamlamak adına bir taktik geliştirdiğini gözler önüne serdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

10 PENALTININ 3'Ü KAÇTI

10 PENALTININ 3'Ü KAÇTI
Sarı lacivertliler, 2022-2023 sezonunda toplamda 10 penaltı kazandı. Bunların 7'sini Enner Valencia kullandı ve 5'ini gole çevirirken 2'sinden faydalanamadı. Batshuayi ise 2 penaltı atışını da gole çevirdi. Joao Pedro bu süre zarfında sadece 1 penaltı atışı kullandı ve bunu da gole çeviremedi.

PENALTICILAR KİM?

PENALTICILAR KİM?
Jorge Jesus, 13 Ekim'de oynanan AEK Larnaca karşılaşması sonrasında penaltı atışlarıyla ilgili şu şekilde açıklama yapmıştı:

"Penaltı atıcısına ben karar veriyorum. Onlar da penaltı atıcısının kim olduğunu çok iyi biliyor. Bizim takımda 4 tane penaltı atan oyuncu var; Joao Pedro, Serdar Dursun, Valencia ve Batshuayi. Onlar kendi aralarında kimin birinci olduğunu çok iyi biliyorlar."
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