Maçtan 2 gün sonra ortaya çıktı... Jorge Jesus kenarda deliye döndü! Fenerbahçe'nin gizli taktiği ifşa oldu

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe rakibini 5-2'lik skorla mağlup etmeyi başarırken, liderliğini sürdürdü. Sarı-Lacivertliler'de yeni transfer Batshuayi attığı 3 golle hat-trick yaparken, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'da takımına gol anlamında katkı veren diğer isimler oldu. Mücadelenin üzerinden 2 gün geçerken, karşılaşmaya dair ilginç bir detay ortaya çıktı.

JESUS'U DİNLEMEDİ! Karşılaşmada dakikalar 17'yi gösterirken, Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında İstanbulsporlu savunma oyuncusu Ali Yaşar topa elle müdahale edince penaltı kazanan Sarı-Lacivertliler'de, penaltıyı kullanmak üzere topun başına Michy Batshuayi geçerken, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus penaltıyı Joao Pedro'nun kullanmasını istedi. Buna rağmen hocasını dinlemeyerek vuruşu kullanan Batshuayi topu filelerle buluşturmayı başarırken, Jesus'un o anlardaki tedirgin ve gergin hali ekranlara yansıdı.



Öte yandan, Batshuayi'nin penaltı vuruşu kullandığı esnada Fenerbahçe'nin hiç bilinmeyen özel bir taktik geliştirdiği de gözlendi.

KİMSE BİLMİYORDU Batshuayi'nin penaltı atışı sırasında sol köşeden Alioski, sağ köşede de Ferdi'nin bulunması dikkatlerden kaçmazken, bu durum Jesus'un penaltı atışları kaçsa bile bunu tamamlamak adına bir taktik geliştirdiğini gözler önüne serdi. (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

10 PENALTININ 3'Ü KAÇTI Sarı lacivertliler, 2022-2023 sezonunda toplamda 10 penaltı kazandı. Bunların 7'sini Enner Valencia kullandı ve 5'ini gole çevirirken 2'sinden faydalanamadı. Batshuayi ise 2 penaltı atışını da gole çevirdi. Joao Pedro bu süre zarfında sadece 1 penaltı atışı kullandı ve bunu da gole çeviremedi.