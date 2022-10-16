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  4. Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

16.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cenazeye, İçişleri Bakanı Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da katıldı

BARTIN (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Mustafa Can Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Makaracı köyündeki evine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı Makaracı Köyü İlkokulu bahçesine taşındı.

Burada taziyeleri kabul eden Yıldırım'ın ailesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da başsağlığı diledi.

Maden ocağından çıkarılan son işçi Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

- Cenazeye, İçişleri Bakanı Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu da katıldı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Can Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

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Anahtar Kelimeler:
patlama Süleyman Soylu maden ocağı Türkiye Taşkömürü Kurumu

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