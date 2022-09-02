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  4. Madonna'dan 'seks bağımlılığı' itirafı! Açık açık yanıt verdi

Madonna'dan 'seks bağımlılığı' itirafı! Açık açık yanıt verdi

02.09.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönem paylaşımlarıyla olan olan Madonna, geçmiş ilişkileriyle ilgili konuştu. Daha önce iki kere nikah masasına oturan 64 yaşındaki Madonna seks bağımlılığı itirafında bulundu. Madonna gelen sorulara da açık açık yanıt verdi.

Popun kraliçesi Madonna, yeni albümü 'Finally Enough Love' için 50 soruluk bir röportaj verdi. Madonna, Youtube hesabından yayınladığı 50 soru-cevaptan oluşan videosuyla gündeme bomba gibi düştü.

Son dönemde pozlarıyla ve estetik müdahaleler sebebiyle değişimiyle gündeme gelen Madonna seks bağımlısı olduğunu itiraf etti.

ŞOKE EDEN VİBRATÖR YANITI

64 yaşındaki pop yıldızı, her iki evliliğinden de pişmanlık duyduğunu ancak seks “takıntısı” ile teselli bulduğunu itiraf etti. Hayatında en büyük pişmanlığı sorulan Madonna, “Evlenmek, hem de iki kez.” yanıtını verdi.

Hayranlarının yapmayı “en çok sevdiğin şey nedir?” sorusuna ise, “Yanıtı bekleyin… Tabii ki sevişmek” dedi.

Ünlü isim, “Hayatının geri kalanında sadece bir şey giyebilseydin, bu ne olurdu?” sorusuna verdiği yanıtla da gündem oldu. Madonna bu soruyu, “24 ayar altın vibratör kolyem,” diye yanıtladı.

Madonna Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn ile 1985 ve 1989 yılları arasında evli kalmıştı. Ünlü yıldız daha sonra İngiliz yönetmen Guy Ritchie ile 2000 yılında dünya evine girmişti.

Madonna, ikinci evliliğinin ardından David Letterman'a verdiği bir röportajda “Tekrar evlenmektense bir trenin altında kalmayı tercih ederim” demişti.

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