Mahir Polat'ı hedef almışlardı! Yeni Akit'in skandal iddiasına tepkiler çığ gibi büyüyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'ye yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Cezaevinde bir süre kaldırıktan sonra fenalaşan Polat'ın birçok rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle kamuoyunun tutuksuz yargılanmasını beklediği Mahir Polat, yeniden hastaneye sevk edilmişti. Sevkin ardından Adli Tıp Kurumu'nun kararı beklenirken Yeni Akit, skandal bir başlığa imza attı.

Mahir Polat’ın hastalığıyla ilgili “CHP’Lİ POLAT İLACINI BİLEREK ALMIYOR” diyen Yeni Akit’e sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Siyasi isimler, ünlüler ve birçok kullanıcı Polat'la iligli atılan bu başlığa yorum yağdırdı.

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