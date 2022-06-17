MAKÜ'de mezuniyet sevinci

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) mezuniyet töreni düzenlendi.

İstiklal Yerleşkesi MAKÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, mezun öğrencilerin kortej yürüyüşü yaparak davetlileri selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, fakülteleri ve yüksekokulları temsilen bazı öğrenciler konuşma yaptı.

Törende, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilere protokol üyelerince ödülleri verildi, öğrenciler mezuniyet yaş kütüklerine isimlerini çaktı.

MAKÜ'nün üniversiteler arasında düzenlenen halk oyunları yarışmasında bu yıl birinci seçilen halk oyunları ekibi de Teke yöresine özgü oyunları sergiledi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, törende yaptığı konuşmada, mezun olan 7 bin 980 öğrencinin kendi nazarında, ilim şehrinin ilk kapısını kırmaya namzet tekrar tekrar saldıran aslan manasına gelen "Haydar-ı Kerrar" olduklarını söyledi.

Hakk'ın izniyle, ilim yolunda gayret ve sebat gösteren gençlerin karşısında tarumar olmayacak hiçbir kale kapısının bulunmadığını vurgulayan Arslantaş, "Şehrimizin ve üniversitemizin sizlerin kalbinde, yaşamınızın en keyifli yıllarını geçirdiğiniz bir diyar olmasını temenni ediyorum. Bahtınız her daim açık olsun." diye konuştu.

Kortej yürüyüşünde mezun olan tüm öğrencileri ayakta selamlayan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da, 2006'da kurulan ve heyecanını kaybetmeyen, hayat dolu bir üniversite olduklarını kaydetti.

Dün küçücük bir fidan olduklarını bugün kocaman bir çınara dönüştüklerini dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu.

"Dün kendi kişiliğini kazanmaya çalışan bir üniversite iken, bugün akademik rüştünü ispat etmiş yetkin bir üniversiteyiz. Dün örnek alıyorduk, bugün model olan bir üniversiteyiz artık. Hem bölgesel kalkınmada, hayvancılık alanında bir misyon hem de spor kamp camiasında parmakla gösterilen bir vizyon üniversiteyiz artık. Akademisyenlerimiz ürettikleri bilgi ve projelerle, hemen her gün ülkemizin bir meselesine kafa yoruyor, çözümler üreterek ülkemizin güçlü geleceğine katkı sunuyorlar. Artık Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademik, teknik, fiziksel ve sosyal donatı alanlarıyla her anlamda gelişimini büyük ölçüde tamamlamış bir üniversite."

Üniversite andının okunmasın ardından öğrenciler mezuniyeti, keplerini havaya fırlatarak kutladı, müzik eşliğinde eğlendi.