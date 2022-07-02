YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

02.07.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir evin mutfağında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeni Mahalle'deki Burhan İ'ye ait evin mutfağında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Sağlık ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada hafif yaralanan ev sahibi Burhan İ'ye müdahale etti.

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Malatya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:36
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:42
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Tatile doyamadı! Ten rengi bikinisiyle mest etti

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Görenler dehşete düştü! Dev timsahın midesinden çıkarıldı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.