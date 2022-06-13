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Malatya'da sağanak etkili oldu

13.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak hayatı olumuz etkiledi.

Kent merkezinde öğleden sonra aniden etkili olan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkan kenarlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Trafik ekipleri devriye gezerek, su biriken noktaları belediye görevlilerine bildirdi.

Bazı otobüs duraklarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

Malatya'da sağanak etkili oldu

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Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:26
Akşam
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Yatsı
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