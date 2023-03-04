Malezya’daki şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi! 40.000 kişi evlerinden tahliye edildi: Ölü sayısı 4’e yükseldi

Malezya’nın Johor, Pahang, Negeri Sembilan ve Melaka bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde hafta başından bu yana etki gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaştı. Reuters’ta yer alan habere göre Malezya'nın Singapur sınırındaki güney Johor eyaletinde günlerce süren sağanak yağmurlardan kaynaklanan sel yaklaşık 40.000 kişinin evlerini terk etmesine neden oldu ve geçen hafta en az dört kişinin öldüğünü söyledi.

“KAOTİK BİR HAL ALDI”

Johor'un Batu Pahat semtindeki Yong Peng kasabasında yaşayan 57 yaşındaki Mohd Noor Saad, "Kasım ve Aralık aylarında her zaman yağmur mevsimi için hazırlanırdık. Her evin bir teknesi vardı, ama şimdi öngörülemeyen hava nedeniyle hazırlıklı değiliz ve kaotik bir hal almış gibi görünüyor." dedi.

UYARI VERİLDİ

Ulusal afet yönetimi dairesi, yetkililerin sel nedeniyle yerlerinden edilen insanlar için 200'den fazla sığınma evi kurduğunu söyledi.Meteoroloji dairesi, önümüzdeki günlerde, çoğunlukla güney eyaletlerinde olmak üzere daha fazla yağmur uyarısında bulundu.