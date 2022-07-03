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Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

03.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir gecekonduda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Korkmaz Sokak'taki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler bitişikteki başka bir gecekondu ile iki katlı binaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iki gecekondu ve binada hasar oluştu.

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

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