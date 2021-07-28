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Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

28.07.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" - "Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı" - "Yangın, turizm bölgesine uzak bir bölgede, turizmi olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil" - "Tüm ekiplerimiz görevinin başında. Trafikte yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manavgat'a seyahat etmemelerini istiyoruz" - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: - "Yangının 4 farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok"

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangına çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahalenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Tehdit altında bulunan 4 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Yiğit, şu ana kadar tarım ve sera alanlarının zarar gördüğünü bildirdi.

Yiğit, mahallelerdeki vatandaşların güvenli bölgeye alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Isparta, Burdur, Konya gibi çevre illerden itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etkisiyle yangın henüz kontrol altına alınmadı. Herhangi bir sıçrama olduğunda o bölgelere de anında müdahale ediliyor."

Şehir merkezindeki yangınların kontrol altına alındığını ancak mahallelerdeki yangınların henüz kontrol altında olmadığını belirten Yiğit, "Tüm ekiplerimiz görevinin başında. Hastanelerin boşaltıldığı doğru değil, sadece teyakkuzdalar. Trafikte yoğunluk oluşturmamak amacıyla Manavgat'a seyahat etmemelerini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının sahil bölgesine uzak bir yerde olduğunu kaydeden Yiğit, "Yangın, turizm bölgesine uzak bir bölgede, turizmi olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil." dedi.

- "Yangının 4 noktada birden çıkması düşündürücü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de bugüne kadar böyle bir yangın görmediğini dile getirdi.

Tüm kurumların iş birliği içinde yangına müdahale ettiğine dikkati çeken Böcek, "Çok şükür can kaybımız yok. Yangının 4 farklı noktada birden çıkması açıkçası düşündürücü, kundaklama şüphelerini akla getiriyor. Ancak bununla ilgili net bilgi yok. Önceliğimiz can ve mal kaybı olmadan yangını kontrol altına almak." diye konuştu.

Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

- Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: - "Söz konusu mahallelerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerimiz kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" - "Yangına etkin şekilde müdahale ediliyor. Can kaybı söz konusu değil. Poyrazın etki

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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antalya yangın Manavgat

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