YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

02.09.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

MANİSA (AA) - Beylikler döneminin en önemli eserleri arasında gösterilen 656 yıllık Manisa Ulu Cami, 4 senelik restorasyon sürecinin ardından cuma namazı ile kapılarını açtı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2018 yılında restorasyonuna başlanan caminin taşıyıcıları güçlendirildi, çatısı yenilendi, ahşap eserlerin bakımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ağustos'ta Manisa'daki toplu açılış töreninde açılışını yaptığı eserlerin arasında yer alan ve kentin önemli turizm merkezlerinden olan Ulu Cami'de bugün ilk cuma namazı kılındı.

Kılınan namaz sonrası gazetecilere açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 4 yıllık bir çalışmanın sonucunda 6 milyon liranın üzerinde bir yatırımla caminin ihtişamına yakışır bir duruma getirildiğini belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da caminin yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Restorasyon sürecinde cami çevresinin "mahzun" kaldığını dile getiren Baybatur, "Şimdi camimizin açılmasıyla bölgemiz tekrar şenlenecek. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ulu camilerin bulundukları yerlerin "Türk-İslam" beldesi olduğunu gösteren manevi bir anlam taşıdığına işaret etti.

İlk cuma namazına katılan vatandaşlardan Recep Özgüvenç de Ulu Cami'nin Manisa için ayrı bir anlam taşıdığını anlatarak, "Manisalılar genelde cuma namazlarında ve bazen sabah namazlarında manevi atmosferi yaşamak için Ulu Cami'yi tercih eder. Restore edilip, sağlamlaştırılıp, nezih bir şekilde ibadete açılması bizi çok mutlu etti." dedi.

- Manisa Ulu Cami ve külliyesi

Saruhanoğulları Beyliği'nin en önemli yapılarından olan Ulu Cami ve külliyesi, Muzafereddin İshak Bey tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman'a yaptırıldı. Spil Dağı kuzey eteğinde kurulan külliyede cami, medrese, türbe ve kuzeydoğusundaki hamam bulunuyor.

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Manisa'da 656 yıllık Ulu Cami'de restorasyonun ardından ilk cuma namazı kılındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı Manisa restorasyon ibadet ulu cami

Manisa Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
05:07
Sabah
06:33
Öğle
13:15
İkindi
16:54
Akşam
19:47
Yatsı
21:08
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Riskten hızla uzaklaşmak için ayda 21 kez...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Her şey o diziyle başladı! Uzmanlar çaresiz: Üzerine işemeyin

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Şalla örtmek zorunda kaldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.