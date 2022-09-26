MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eşine sinirlenen kişi evini yaktı.
Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine bıçakla saldıran Mehmet C, polis ekipleri tarafından yakalanarak evden çıkarıldı.
Dumandan etkilenen şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı
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