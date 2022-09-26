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Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

26.09.2022 03:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde eşine sinirlenen kişi evini yaktı.

Alınan bilgiye göre, Alaybey Mahallesi 806 Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın en üst katında ikamet eden Mehmet C. (50), eşine sinirlenip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye görevlilerine bıçakla saldıran Mehmet C, polis ekipleri tarafından yakalanarak evden çıkarıldı.

Dumandan etkilenen şüpheli, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mehmet C'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

Manisa'da eşine sinirlenerek evini yakan kişi gözaltına alındı

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