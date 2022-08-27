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Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

27.08.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde kurutmaya bırakılan üzümler, etkili olan şiddetli sağanak sonrası oluşan taşkın ve sel sularına kapıldı.

Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan çekirdeksiz üzümler suya kapıldı.

Çiftçiler, suya kapılan üzümleri dere yataklarından kurtarmaya çalıştı.

Renk kaybının yaşandığı gözlemlenen üzümlerde, rekolte kaybının da olduğu bildirildi.

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı

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Anahtar Kelimeler:
üzüm Manisa Salihli sağanak

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