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Manisa'da orman yangını çıktı

19.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da orman yangını çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı.

Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor.

Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

Manisa'da orman yangını çıktı

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