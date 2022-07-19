MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı.
Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor.
Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.
Manisa'da orman yangını çıktı
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