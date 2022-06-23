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Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

23.06.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki tarım işletmesinde çıkan yangın söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor.

Koldere Mahallesi'nde dün akşam un, yem ve çırçır fabrikasının bulunduğu tarım işletmesine ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, işletmenin arka kısmındaki besi çiftliğine yaklaşınca buradaki büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince sabaha karşı yaklaşık 7 saatte söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Öte yandan işletmenin deposunda bulunan yem ve buğdayın yandığı öğrenildi.

Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

Manisa'da tarım işletmesindeki yangın söndürüldü

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da tarım işletmesinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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