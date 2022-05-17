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  4. Marc Anthony ve 30 yaş küçük nişanlısı Nadia Ferreira yatta aşka geldi

Marc Anthony ve 30 yaş küçük nişanlısı Nadia Ferreira yatta aşka geldi

17.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jennifer Lopez'in eski eşi ve ikiz çocuklarının babası şarkıcı Marc Anthony kendisinden 30 yaş küçük Nadia Ferreira ile nişanlanınca gündem oldu. Geçtiğimiz yılın kainat ikinci güzeli Nadia Ferreira ve Marc Anthony tatilde yakalandı.

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony kainat ikinci güzeli Nadia Ferreira ile evlenince gündeme bomba gibi düştü. Marc Anthony'nin yeni nişanlısı kendisinden 30 yaş küçük. Anthony'nin, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon TL) değerinde olduğu da ortaya çıktı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Marc Anthony ve 30 yaş küçük nişanlısı Nadia Ferreira nişan haberlerini doğruladıktan sonra yatta yakalandı. Nadia Ferreira 23. yaş gününe yakın arkadaşları ve nişanlısıyla girdi.
Miami sahili açıklarında lüks bir yatta görüntülenen çift birbirlerini öpmeye doyamadı. İkili tüm gün yatta güneşin ve denizin tadını çıkardı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez iki ay önce bir Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.
Ferreira, geçtiğimiz yıl aralık ayında İsrail'de düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında ülkesi Paraguay'ı temsil etmiş ve Hindistan'ı temsil eden Harnaaz Kaur Sandhu'nun ardından ikincilik tacını takmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
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