Marc Anthony ve 30 yaş küçük nişanlısı Nadia Ferreira yatta aşka geldi

Jennifer Lopez'in eski eşi şarkıcı Marc Anthony kainat ikinci güzeli Nadia Ferreira ile evlenince gündeme bomba gibi düştü. Marc Anthony'nin yeni nişanlısı kendisinden 30 yaş küçük. Anthony'nin, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 10 karatlık pırlanta yüzüğün 500 bin dolar (Yaklaşık 8 milyon TL) değerinde olduğu da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Nadia Ferreira ile Marc Anthony'nin nişanlanması da ilişkilerinin başlaması gibi hızlı oldu. Çift, ilişkilerini ilk kez iki ay önce bir Instagram paylaşımı aracılığıyla duyurmuştu. Sonra da Nadia Ferreira, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda iri taşlı yüzüğünün de fotoğraflarına sayfasında yer vermişti.