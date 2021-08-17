Marcao Kerem'e neden yumruk attı? İşte Marcao'nun Kerem'e yumruk attığı görüntüler...

Bugün oynanan Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında sarı kırmızılı takımda ilginç bir olay yaşandı. Futbolculardan Marcao ve Kerem arasında yaşanan gerginlikte, Marcao takım arkadaşına yumruk attı. Olayın nedeni ise futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Marcao Kerem'e neden yumruk attı? İşte o anlar...

MARCAO KEREM'E NEDEN YUMRUK ATTI?

Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında yaşanan ilginç olayın sebebi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbol sahalarında nadir görülen olay sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından araştırılıyor.

İlgiyle takip edilen maç esnasında Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem saha içerisinde önemli bir gerginlik yaşadı. Marcao, takım arkadaşına yumruk attı ve sonrasında hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kart ile oyundan atıldı.

SUS İŞARETİNE KIZDI! Marcao'nun neden yumruk attığı merak ediliyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun sus işareti yapmasına kızmış olan Marcao, savunma bölgesini terk etti ve takım arkadaşının üzerine yürüdü.

OYUNDAN ALINDILAR Brezilyalı futbolcu, daha sonra Aktürkoğlu'na yumruk salladı. Galatasaray'da yaşanan bu tartışmanın sonrasında Kerem Aktürkoğlu da oyundan alındı.