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Marcao Kerem'e neden yumruk attı? İşte Marcao'nun Kerem'e yumruk attığı görüntüler...

17.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de maç heyecanı sürerken Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında sahada ilginç bir olay yaşandı. Futbol sahalarında nadir görülebilecek türdeki olayda Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem arasında saha içinde önemli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası Marcao, takım arkadaşı Kerem'e yumruk attı. Peki Marcao Kerem'e neden yumruk attı? İşte Marcao'nun Kerem'e yumruk attığı görüntüler ve ayrıntılar...

Bugün oynanan Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında sarı kırmızılı takımda ilginç bir olay yaşandı. Futbolculardan Marcao ve Kerem arasında yaşanan gerginlikte, Marcao takım arkadaşına yumruk attı. Olayın nedeni ise futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki Marcao Kerem'e neden yumruk attı? İşte o anlar...

MARCAO KEREM'E NEDEN YUMRUK ATTI?

Giresunspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında yaşanan ilginç olayın sebebi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbol sahalarında nadir görülen olay sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından araştırılıyor.
İlgiyle takip edilen maç esnasında Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem saha içerisinde önemli bir gerginlik yaşadı. Marcao, takım arkadaşına yumruk attı ve sonrasında hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kart ile oyundan atıldı.

SUS İŞARETİNE KIZDI!

SUS İŞARETİNE KIZDI!
Marcao'nun neden yumruk attığı merak ediliyordu. Kerem Aktürkoğlu'nun sus işareti yapmasına kızmış olan Marcao, savunma bölgesini terk etti ve takım arkadaşının üzerine yürüdü.

OYUNDAN ALINDILAR

OYUNDAN ALINDILAR
Brezilyalı futbolcu, daha sonra Aktürkoğlu'na yumruk salladı. Galatasaray'da yaşanan bu tartışmanın sonrasında Kerem Aktürkoğlu da oyundan alındı.
Daha sonra ise sahaya Ryan Babel dahil oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Giresunspor Kerem Aktürkoğlu Marcao
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