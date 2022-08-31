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Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

31.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de "Boncuklu Tarla Neolitik Çağ Yerleşim Yeri Çevre Düzenlemesi" ve "Mardin Bilişim Teknolojileri Okulu" projelerinin protokolü imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğiyle hayata geçirilecek ve yaklaşık 11 milyon 500 bin lira bütçeli 2 proje için Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda protokol imza töreni düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, törende, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.

Bir projenin gençlere yönelik olduğunu, diğer projede de tarihi Boncuklu Tarla'yı koruyarak turizme kazandıracaklarını aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Gençlik merkezimizin içerisinde çocuklarımızın ve gençlerimizin becerilerini artırmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Diğer projemiz ise Boncuklu Tarla'nın çevre düzenlemesi yapacağız, özellikle bu tarihi eserlerin korunması için etrafını tel örgülerle çevireceğiz. Bu ödenekler yeterli gelemezse Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunarak projeleri bitirmeyi düşünüyoruz."

Demirtaş, bu yılki hizmetler de tamamlandığında, son 2 yılda yaklaşık 1 milyar 500 milyon lira civarında yatırım ve hizmeti Mardin'e kazandırdıklarını aktararak, "Bu sadece yatırım ve hizmetlere yöneliktir. Bu cidden önemli bir rakam. Amacımız Mardin'imize gelen paraların tamamen tekrar vatandaşımıza geri dönmesi. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 754 kilometre civarında asfalt çalışması yaptıklarını, bu sene de 800 kilometre civarında yolu asfalt yapmayı planladıklarını bildiren Demirtaş, şehrin kırsal kesiminde asfaltlanmamış yol bırakmayacaklarını anlattı.

Daha sonra Demirtaş ile DİKA Genel Sekreteri Ahmet Alanlı arasında protokol imzalandı.

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

Mardin'de 11,5 milyon lira bütçeli 2 projenin protokol imza töreni yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
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