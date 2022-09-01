Mardin'de amatör spor kulüplerine 5 milyon lira değerinde malzeme desteği

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi, 65 amatör spor kulübüne 5 milyon lira değerinde malzeme desteği sağladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığında düzenlenen dağıtım töreninde, il merkezi ve ilçelerde bulunan 65 amatör kulübe 5 milyon lira değerinde spor malzemesi verildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, göreve geldikleri günden beri Mardin için ciddi bir gayret sarf ettiklerini belirtti.

Gençlere sahip çıkmak için büyükşehir belediyesi ve valilik olarak ciddi bir gayret içerisinde olduklarını kaydeden Demirtaş, gençlerin en büyük beşeri sermaye olduğunu söyledi.

Demirtaş, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse biz bugün görev yaptığımız yerleri gençlerimize emanet edeceğiz. Onlar bu ülkeyi en güzel şekilde yönetecekler. Buna inanıyorum. Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde bu kaynakları gençlerimizle ve vatandaşlarımızla paylaşıyoruz."

Törene, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, siyasi parti temsilcileri, daire başkanları ve sporcular katıldı.