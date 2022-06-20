YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

20.06.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

MARDİN (AA) - Mardin'de bir evde çıkan yangın ağır hasara yol açtı.

Merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 13 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar güvenli şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Evde yangın dolayısıyla ağır hasar oluştu.

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:24
İkindi
16:15
Akşam
19:48
Yatsı
21:26

Mardin Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazartesi

Yeni Derman Eczanesi
Artuklu
İlhan Eczanesi
Artuklu
Samancı Eczanesi
Kiziltepe
Tûçe Eczanesi
Kiziltepe
Rover Eczanesi
Midyat
Hayat Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

23 yaşında 56 yaşındaki milyonerle nişanlı!

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Oyunculuğu bıraktı, İstanbul'u terk etti! İşte yeni mesleği

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Bikini trendine uydu! Sezonu pembe bikinisiyle açtı

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.