MARDİN (AA) - Mardin'de bir evde çıkan yangın ağır hasara yol açtı.
Merkez Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 13 katlı binanın 10'uncu katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar güvenli şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen vatandaşlara ve itfaiye ekiplerine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Evde yangın dolayısıyla ağır hasar oluştu.
Mardin'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz