Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum

"John Cena'ya takıntılı biriyle birlikteydim. O kadar takıntılıydı ki 21. doğum gününde John Cena gibi giyinmişti. Yatak odasında John Cena'nın karton maketi vardı. Bu nedenle iki yıl boyunca o odada John Cena'nın gerçek boyutlardaki maketiyle yattım" diyen Robbie, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen gecenin bir yarısı uyandığımda, 'Ah bu sadece John Cena, sorun değil' derdim. 'Artık John Cena'yla çalışıyorum bunu ona söylemeli miyim yoksa garip mi olur?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu kendime saklayacaktım; böylesi bir başlangıç hem iş ilişkisi hem de arkadaşlık açısından tuhaf olur diye düşünmüştüm. Beş saniye sonra, 'Bir zamanlar gerçek boyutlarındaki görselinle aynı odada uyuyordum' deyiverdim."