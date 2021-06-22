YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

22.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

KOCAELİ (AA) - Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde İzmit Körfezi'nde devam eden temizlik çalışmalarını tekneyle inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Kurum, daha sonra Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazı denize bıraktı.

Murat Kurum'a, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya, oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazların denize bırakıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandıKocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı

Marmara Denizi'nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Murat Kurum

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
03:23
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:07
Akşam
20:42
Yatsı
22:33

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Eriş Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Izmit
Ece Eczanesi
Izmit
Çınar Eczanesi
Izmit
Tütünçiftlik Eczanesi
Korfez
Vatan Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Aksaray'da polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Diyarbakır'da bir petrol ofisinde alacak verecek kavgası: 16 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.