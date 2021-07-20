Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu ne? Mary Poppins: Sihirli Dadı oyuncuları kimler?

Kurban Bayramı'nı evde geçiren çocuklar için bu akşam 20.00'da ATV ekranlarında müzikal/çocuk filmi olan Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi yayınlanacak. Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Buhran döneminde geçiyor. Filmde Michael ve Jane'in yaşadıkları işlenir. İşte ayrıntılar...

İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarına devam eder. Ancak kötü bir olay meydana gelir ve Michael kişisel kayıp yaşar. Yaşanan bu olayın ardından esrarengiz dadı Mary Poppins (Blunt) Banks'lerin hayatına tekrar girer. Bu dönemde Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır.