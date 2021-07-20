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Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi konusu ne? Mary Poppins: Sihirli Dadı oyuncuları kimler?

20.07.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Müzikal/çocuk filmi Mary Poppins: Sihirli Dadı ilk olarak 29 Kasım 2018 yılında yayınlandı. Film, 1930'lu yılların Londra'sını anlatıyor. İşte Mary Poppins: Sihirli Dadı filminin konusu ve oyuncuları...

Kurban Bayramı'nı evde geçiren çocuklar için bu akşam 20.00'da ATV ekranlarında müzikal/çocuk filmi olan Mary Poppins: Sihirli Dadı filmi yayınlanacak. Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Buhran döneminde geçiyor. Filmde Michael ve Jane'in yaşadıkları işlenir. İşte ayrıntılar...

Marry Poppins: Sihirli Dadı konusu nedir?

Mary Poppins: Sihirli Dadı filminin yönetmeni Rob Marshall, senaristi ise David Magee'dir. Filmin kurgusu Marc Shaiman'a aittir. Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin çocukları Michael (Whishaw) ile Jane (Mortimer) büyümüştür.
İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarına devam eder. Ancak kötü bir olay meydana gelir ve Michael kişisel kayıp yaşar. Yaşanan bu olayın ardından esrarengiz dadı Mary Poppins (Blunt) Banks'lerin hayatına tekrar girer. Bu dönemde Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır.

MARY POPPİNS: SİHİRLİ DADI OYUNCULARI

MARY POPPİNS: SİHİRLİ DADI OYUNCULARI
* Emily Blunt * Lin-Manuel Miranda * Ben Whishaw * Emily Mortimer * Julie Walters * Dick Van Dyke * Angela Lansbury * Colin Firth * Meryl Streep
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Anahtar Kelimeler:
atv
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