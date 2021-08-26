MasterChef Burcu Önal kaç yaşında? Burcu Önal kimdir, nereli ve mesleği ne?

25 Ağustos akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde adı verilerek eleme potasına giren Burcu Önal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal Instagram'da "foodieeeee" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Burcu Önal hakkında merak edilenler...
BURCU ÖNAL KİMDİR?
Burcu Önal, TV8 ekranlarında yayınlanan Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2021 yarışma programında yer alıyor.
Aslen Diyarbakırlı olan Önal, İbrahim Önal ile evli.
Tavırları ve oyunlardaki performansı ile MasterChef'in dikkat çeken isimleri arasında olan Önal'ın mesleği emek geliştiricilik.
34 yaşındaki Önal Instagram'da "foodieeeee" kullanıcı adı ile gönderi paylaşıyor.
Burcu Önal MasterChef'in ana kadrosunda ve mavi takımda kaptan olarak yer alıyor.
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