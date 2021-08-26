MasterChef Burcu Önal kaç yaşında? Burcu Önal kimdir, nereli ve mesleği ne?

25 Ağustos akşamı yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde adı verilerek eleme potasına giren Burcu Önal'ın kim olduğu merak konusu oldu. Aslen Diyarbakırlı olan Burcu Önal Instagram'da "foodieeeee" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Burcu Önal hakkında merak edilenler...