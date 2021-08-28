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  4. MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasında hangi yarışmacılar var?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasında hangi yarışmacılar var?

28.08.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef yemek programında takımlar arasında yapılan yarışmayı kaybeden taraf mavi takım oldu. Son üç gündür kırmızı takıma karşı yenilen mavi takım arasında yeniden dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme potası için isimler söylendi. İşte eleme potasındaki isimler...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadronun belli olmasının ardından yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak ayrılmıştı. Kırmızı takıma karşı üçüncü kez yenilen mavi takım yeniden dokunulmazlık oyunu oynamak ve eleme potası için isim vermek zorunda kaldı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in ana kadrosunda yer alacak 16 yarışmacının belli olmasının ardından yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılmıştı. Mavi takımın kaptanı Burcu Önal, kırmızı takımın kaptanı ise Burcu Önal'ın seçimiyle Eren Kaşıkçı olmuştu. Ardından iki kaptan, takımını sırayla oluşturmuştu.
Takımların oluşmasının ardından mavi ve kırmızı takım arasında oyun oynanıyor ve kaybeden takım eleme potası için isim vermek, dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalıyor.
Şimdiye kadar mavi ve kırmızı takım arasında oynanan oyunlarda kaybeden takım her seferinde mavi takım oldu. Kırmızı takım karşısında hiç galibiyet alamayan mavi takım üçüncü kez dokunulmazlık oyunu oynamak ve eleme potasına isim vermek zorunda kaldı.
Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda yürek kullanarak en yaratıcı tabağı çıkarmaya çalıştı. Şeflerin tadımının ardından üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.

DOKUNULMAZLIK YİNE HASAN BİLTEKİN'İN

DOKUNULMAZLIK YİNE HASAN BİLTEKİN'İN
Fatma Polat ile son ikiye kalan Hasan Biltekin, üçüncü dokunulmazlık oyununda üçüncü kez dokunulmazlığı aldı. Geçtiğimiz iki dokunulmazlık oyununda da en yaratıcı tabağı çıkaran ve dokunulmaz olan isim Hasan Biltekin olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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