MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme potasında hangi yarışmacılar var?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadronun belli olmasının ardından yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olarak ayrılmıştı. Kırmızı takıma karşı üçüncü kez yenilen mavi takım yeniden dokunulmazlık oyunu oynamak ve eleme potası için isim vermek zorunda kaldı. İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in ana kadrosunda yer alacak 16 yarışmacının belli olmasının ardından yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılmıştı. Mavi takımın kaptanı Burcu Önal, kırmızı takımın kaptanı ise Burcu Önal'ın seçimiyle Eren Kaşıkçı olmuştu. Ardından iki kaptan, takımını sırayla oluşturmuştu.

Takımların oluşmasının ardından mavi ve kırmızı takım arasında oyun oynanıyor ve kaybeden takım eleme potası için isim vermek, dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kalıyor.

Şimdiye kadar mavi ve kırmızı takım arasında oynanan oyunlarda kaybeden takım her seferinde mavi takım oldu. Kırmızı takım karşısında hiç galibiyet alamayan mavi takım üçüncü kez dokunulmazlık oyunu oynamak ve eleme potasına isim vermek zorunda kaldı.

Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda yürek kullanarak en yaratıcı tabağı çıkarmaya çalıştı. Şeflerin tadımının ardından üçüncü dokunulmazlık oyununun kazananı belli oldu.