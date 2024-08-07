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  4. MasterChef fragmanında Beyza'nın ağladığı anlar gündemde! Zeynep tepki çekti

MasterChef fragmanında Beyza'nın ağladığı anlar gündemde! Zeynep tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 11:54
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MasterChef'te olaylar bitmiyor; Deniz'den sonra bu sefer de Zeynep tepkilerin odağında. MasterChef fragmanda yaşananlar tepki çekti. Beyza'nın ağlaması sosyal medyada gündem oldu.

MYNET- MasterChef 2024'de biraz hareketli başladı, yarışmacıların hırslı halleri sosyal medyada gündeme geliyor. Son olarak Deniz'in Rizeli Mehmet'e tepkisi gündem olmuştu.

Bu sefer de fragmanda yaşananlar sosyal medyanın gündemine yerleşti. Zeynep'in kaybolan muhallebisi yüzünden Beyza'ya tavrı dikkat çekti.

Zeynep'in dolaba kaldırdığı muhallebisi ortadan kaybolunca Beyza'yı suçlayıp üstüne gitmesi dikkat çekti. Mehmet Şef ise kayıtları izleyeceklerini söyledi.

Yemek yarışı sırasında Beyza'nın ağladığı anlar yüzünden Zeynep'e tepki yağdı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

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Masterchef
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