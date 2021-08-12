MasterChef Görkem Demiral kimdir? Görkem Demiral nereli ve kaç yaşında?

MasterChef'in 11 Ağustos 2021 Çarşamba yayınlanan bölümünde ana kadroya giren 9. isim Görkem Demiral oldu. Biber kullanarak ortaya çıkardığı tabakla yarışmacı arkadaşlarını eleyen ve şeflerin takdirini kazanan Demiral, MasterChef 2021'e devam edecek. İşte merak edilenler...

GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

Enerjisi ile dikkat çeken MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral 23 yaşındadır.

Aslen İzmirli olan Görkem Demiral yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.

Restoran ve otellerde çalışan Demiral 6 senedir bu mesleği yapıyor.

Demiral yarışmaya ilk önce ablası ile geldi. Demiral'ın ablası Esra Demiral, Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katılmış.