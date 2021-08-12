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MasterChef Görkem Demiral kimdir? Görkem Demiral nereli ve kaç yaşında?

12.08.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında ana kadroya giren 9. yarışmacı Görkem Demiral oldu. Jüriler yarışmacılardan biber kullanarak tabak çıkarmalarını istedi ve en iyi tabağı Görkem çıkardı. Görkem MasteChef yarışmasına İstanbul'dan katılıyor. İşte merak edilenler...

MasterChef'in 11 Ağustos 2021 Çarşamba yayınlanan bölümünde ana kadroya giren 9. isim Görkem Demiral oldu. Biber kullanarak ortaya çıkardığı tabakla yarışmacı arkadaşlarını eleyen ve şeflerin takdirini kazanan Demiral, MasterChef 2021'e devam edecek. İşte merak edilenler...

GÖRKEM DEMİRAL KİMDİR?

Enerjisi ile dikkat çeken MasterChef 2021 yarışmacısı Görkem Demiral 23 yaşındadır.
Aslen İzmirli olan Görkem Demiral yarışmaya İstanbul'dan katılıyor.
Restoran ve otellerde çalışan Demiral 6 senedir bu mesleği yapıyor.
Demiral yarışmaya ilk önce ablası ile geldi. Demiral'ın ablası Esra Demiral, Kuaförüm Sensin ve Temizlik Benim İşim televizyon programlarına yarışmacı olarak katılmış.
Aslen İzmirli olan Demiral'ın annesi Faslı'dır.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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