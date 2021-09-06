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MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında ve nereli?

06.09.2021 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamza Mercimek, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 programının yarışmacılarından biridir. Hamza Mercimek, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef 2021'in dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İşte merak edilenler...

Yıllardır ekranlarda olan MasterChef yarışma programı bu yıl da ilgiyle izleniyor. MasterChef yarışmacısı olan Hamza Mercimek İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Mercimek 2020 yılında World Food İstanbul’un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile ‘En Yaratıcı Tabak’ ödülüne layık görüldü.

HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

1996 İstanbul Kadıköy doğumlu Hamza Mercimek 24 yaşındadır.
Bolu Mengenli olan Mercimek iki kardeştir ve kardeşi de aşçıdır.
İstanbul Ümraniye'de yaşayan Mercimek liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde tamamladı.
Ailesinin de yemekle uğraştığını söyleyen Mercimek, Karaköy’de bir mekanda şef olarak görev yapıyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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