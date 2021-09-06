MasterChef Hamza Mercimek kimdir? Hamza Mercimek kaç yaşında ve nereli?

Yıllardır ekranlarda olan MasterChef yarışma programı bu yıl da ilgiyle izleniyor. MasterChef yarışmacısı olan Hamza Mercimek İstanbul Kadıköy'de dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Mercimek 2020 yılında World Food İstanbul’un düzenlediği yarışmada asma yaprağında barbun yemeği ile ‘En Yaratıcı Tabak’ ödülüne layık görüldü.

HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

1996 İstanbul Kadıköy doğumlu Hamza Mercimek 24 yaşındadır.

Bolu Mengenli olan Mercimek iki kardeştir ve kardeşi de aşçıdır.

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Mercimek liseyi Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde tamamladı.