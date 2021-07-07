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MasterChef Isırgan Otlu Pesto sos nasıl yapılır? İşte Isırgan Otlu Pesto'nun malzeme listesi

07.07.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'in 7 Temmuz 2021 tarihli bölümünde yarışan yarışmacının yaptığı "Isırgan Otlu Pesto sos" jüriler tarafından büyük beğeni topladı. Sağlıklı bir besin olan ısırgandan yapılan bu sosun tarifi ise izleyicinin de dikkatini çekti. Peki MasterChef Isırgan Otlu Pesto sos nasıl yapılır? İşte Isırgan Otlu Pesto'nun malzemeleri...

Geçtiğimiz hafta yeni sezon ile izleyici karşısına çıkan MasterChef'te yarışmacılar hünerlerini sergilerken, yaptıkları tarifler izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak 7 Temmuz Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıkan bölümde, yapılan "Isırgan Otlu Pesto sos" tarifi araştırılmaya başlandı. Peki MasterChef Isırgan Otlu Pesto sos nasıl yapılır? İşte Isırgan Otlu Pesto'nun malzeme listesi...

Isırgan Otlu Pesto sos nasıl yapılır?

MasterCehf'in 2021 sezonuna damga vuran "Isırgan Otlu Pesto sos"jüri üyelerinden tam not almasıyla araştırılmaya başlandı.
Kaşındırması ile ünlü bir o kadarda sağlık deposu olan ısırgan otuyla yapılan nefis pesto sos tarifi mutfaklarınızı renklendirecek.

PÜF NOKTASI NEDİR?

PÜF NOKTASI NEDİR?
Püf nokta olarak en başta ısırgan otuna dokunurken kesinlikle eldiven takmaya dikkat ederek işe başlayabilirsiniz.

MALMEZE LİSTESİ

MALMEZE LİSTESİ
İster kahvaltılık sos olarak ekmeğinize sürebileceğiniz, isterseniz makarnalarınızı çeşitlendirmek için kullanabileceğiniz sosun malzeme listesi şu şekilde: * 1 bağ ısırgan otu *1,5 kaseceviz içi* 1/2 kase zeytinyağı *4 diş sarımsak * 30 gram parmesan peyniri *1 çay kaşığı tuz *1 çay kaşığı karabiber *1 tatlı kaşığı acı biber

ISIRGAN OTLU PESTO NASIL YAPILIR?

ISIRGAN OTLU PESTO NASIL YAPILIR?
İlk olarak ellerinizin zarar görmemesi için eldiven takarak, ısırgan otunun saplarını kesip bol suda çamurlarından arınması için yıkayınız.
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