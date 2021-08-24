MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

24.08.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Ağustos'ta ekranlara gelen MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar kaptan olabilmek için stüdyoda ter döktü. Kaptan olabilmek için jürilere en güzel mantıyı hazırlamaya çalışan yarışmacılar hem süreyle hem de birbirleriyle yarıştı. Süre bittiğinde şefler tadım yaptı, kaptanı seçti. Bunun üzerine kaptan seçilen yarışmacı da karşı takımın kaptanını seçti ve takımlar oluşturuldu.

MasterChef ana kadro heyecanı sona erdi. 23 Ağustos'ta ekranlara gelen MasterChef'te yarışmacılar kaptanlık görevini elde etmek için en güzel mantıyı hazırlamaya çalıştı. Sürenin sonunda kazanan yalnızca bir yarışmacı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi. Bunun ardından kırmızı ve mavi takım kadrosu için seçim yapıldı ve takımlar belli oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef yeni bölümleriyle devam ediyor.
Ana kadro sürecinin geride kalmasının ardından 23 Ağustos'ta yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık seçimleri yapıldı.
MasterChef yarışmacılar kaptan olmak için jürilere en iyi mantıyı sunmaya çalıştı. Sürenin bitiminde jüriler en iyi tabağı çıkaran ve kaptan olan kişinin Burcu Önal olduğunu açıkladı.
Mavi takım kaptanı olan Burcu Önal, kırmızı takım kaptanı olarak Eren Kaşıkçı'yı seçti. Kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belli olmasının ardından kadro sırayla oluşturuldu.
Mavi takım kaptanı Burcu Önal takımına sırayla şu isimleri aldı: Hasan, Hamza, Görkem, Tahsin, Safanur, Fatma ve Tunahan.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Parti'li vekilden açıklama

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini satın aldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım peş peşe paylaştı! "Erkekte kalite"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.