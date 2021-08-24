MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımda hangi yarışmacılar var?

MasterChef ana kadro heyecanı sona erdi. 23 Ağustos'ta ekranlara gelen MasterChef'te yarışmacılar kaptanlık görevini elde etmek için en güzel mantıyı hazırlamaya çalıştı. Sürenin sonunda kazanan yalnızca bir yarışmacı oldu ve karşı takımın kaptanını belirledi. Bunun ardından kırmızı ve mavi takım kadrosu için seçim yapıldı ve takımlar belli oldu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN KİM OLDU?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef yeni bölümleriyle devam ediyor.

Ana kadro sürecinin geride kalmasının ardından 23 Ağustos'ta yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde kaptanlık seçimleri yapıldı.

MasterChef yarışmacılar kaptan olmak için jürilere en iyi mantıyı sunmaya çalıştı. Sürenin bitiminde jüriler en iyi tabağı çıkaran ve kaptan olan kişinin Burcu Önal olduğunu açıkladı.

Mavi takım kaptanı olan Burcu Önal, kırmızı takım kaptanı olarak Eren Kaşıkçı'yı seçti. Kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belli olmasının ardından kadro sırayla oluşturuldu.