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MasterChef Kerem'e şeflerin yaptığı hareket tepki çekti! "Siz gülüyorsunuz ama biz gülmedik"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 10:53
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Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef'te tepki çeken anlar yaşandı. Yarışmacı Kerem'e yapılan hareket sosyal medyada tepkiyle karşılandı ve jüri eleştirildi.

MasterChef Türkiye'de, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yeni bölümde tepki çeken bir olay yaşandı.

Yarışmacı Kerem'e yapılan bir hareket, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve jüri eleştirildi.

O anlar, izleyicilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. MasterChef jüri eleştirisi gündeme gelirken, izleyiciler, jüri üyelerinin bu tutumunu sorguladı.

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Danilo Şef'in Kerem'e kaşık atacakmış gibi hamle yapması ve ardından çatal atması seyirciyi rahatsız etti. Kerem'e bir süredir gösterilen tavır sosyal medyada gündeme geldi.

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SEYİRCİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Somer Sivrioğlu
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