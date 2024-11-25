MasterChef Kerem'e şeflerin yaptığı hareket tepki çekti! "Siz gülüyorsunuz ama biz gülmedik"

MasterChef Türkiye'de, jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı yeni bölümde tepki çeken bir olay yaşandı.

Yarışmacı Kerem'e yapılan bir hareket, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve jüri eleştirildi.

O anlar, izleyicilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. MasterChef jüri eleştirisi gündeme gelirken, izleyiciler, jüri üyelerinin bu tutumunu sorguladı.

Danilo Şef'in Kerem'e kaşık atacakmış gibi hamle yapması ve ardından çatal atması seyirciyi rahatsız etti. Kerem'e bir süredir gösterilen tavır sosyal medyada gündeme geldi.