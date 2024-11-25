MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eski MasterChef Sergen o sözüyle milletvekilini kızdırdı! Herkes tepki gösterince özür diledi!

Eski MasterChef Sergen o sözüyle milletvekilini kızdırdı! Herkes tepki gösterince özür diledi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.11.2024 09:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin iz bırakan yarışmacılarından biri olan Sergen Özen, yayınladığı bir videoda söylediği sözler nedeniyle tepki çekmişti. CHP'li Milletvekili Özcan Aygun, eski yarışmacıyı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kınadı. Sergen Özen ise herkesten özür diledi.

Eski MasterChef Sergen o sözüyle milletvekilini kızdırdı! Herkes tepki gösterince özür diledi!

MasterChef'in 2021 sezonuna damga vuran yarışmacılardan biri olan ve yarışmayı 4. olarak tamamlayan Sergen Özen, yarışmanın ardından köfteci olarak kariyerine devam etmişti.

610ae2cac8c3731b0c3016ca

Zaman zaman bazı programlarda karşımıza çıkan Özen, bu sefer yemekleri ve kariyeriyle değil bir videoda söylediği sözler nedeniyle gündeme geldi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Sergen'a sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

thumbs_b_c_22c6d252b0bedcbbb023b

"ÇOK YALANCI OLUYOR"

CHP'li Özcan Aygun, Sergen Özen'in bir videosunda "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadesini kullanmasını sosyal medyada yaptığı paylaşımla kınadı. Aygun, "Tekirdağ’da faaliyet gösteren Köfteci Sergen isimli restoranların işletmeciliğini yapan Sergen Özcan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" sözlerinden dolayı kendisini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2024-11-25 091521

MasterChef'ten elendi! "Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum" MasterChef'ten elendi! "Bunca kurgunun içinden çıktığı için mutluyum"

AÇIKLAMA YAPTI!

Tepkilerin ardından da Sergen Özen, çok geçmeden sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla herkesten özür diledi. Özen, "Arkadaşıma sataşayım derken yanlış yerlere çekilebilecek bir kelime kullanmışım. Alınanlardan kalpten özür diliyorum. Yanlış anlamasınlar, başkanla da konuştum. O da haklı, ben buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Doğallıktan yana olduğum için öyle arkadaşımla paylaşayım dedim. Hiçbir art niyet aramanızı istemiyorum." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-11-25 092049

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Sergen Özen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Sosyal medyayı ikiye böldü! "Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

Sosyal medyayı ikiye böldü! "Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

Milyonları etkileyecek senaryo! Asgari ücrete 'ara formül' ayarı

Milyonları etkileyecek senaryo! Asgari ücrete 'ara formül' ayarı

9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Yorumlar gecikmedi

9 kilo veren şarkıcı Zara'dan iddialı seçim! Yorumlar gecikmedi

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a çok konuşulacak hoca önerisi!

Nihat Kahveci'den Beşiktaş'a çok konuşulacak hoca önerisi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.