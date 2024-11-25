Eski MasterChef Sergen o sözüyle milletvekilini kızdırdı! Herkes tepki gösterince özür diledi!

MasterChef'in 2021 sezonuna damga vuran yarışmacılardan biri olan ve yarışmayı 4. olarak tamamlayan Sergen Özen, yarışmanın ardından köfteci olarak kariyerine devam etmişti.

Zaman zaman bazı programlarda karşımıza çıkan Özen, bu sefer yemekleri ve kariyeriyle değil bir videoda söylediği sözler nedeniyle gündeme geldi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Sergen'a sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

"ÇOK YALANCI OLUYOR"

CHP'li Özcan Aygun, Sergen Özen'in bir videosunda "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" ifadesini kullanmasını sosyal medyada yaptığı paylaşımla kınadı. Aygun, "Tekirdağ’da faaliyet gösteren Köfteci Sergen isimli restoranların işletmeciliğini yapan Sergen Özcan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda "Hayrabolulular çok yalancı oluyor" sözlerinden dolayı kendisini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPTI!

Tepkilerin ardından da Sergen Özen, çok geçmeden sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla herkesten özür diledi. Özen, "Arkadaşıma sataşayım derken yanlış yerlere çekilebilecek bir kelime kullanmışım. Alınanlardan kalpten özür diliyorum. Yanlış anlamasınlar, başkanla da konuştum. O da haklı, ben buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Doğallıktan yana olduğum için öyle arkadaşımla paylaşayım dedim. Hiçbir art niyet aramanızı istemiyorum." dedi.