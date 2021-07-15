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  4. MasterChef Mehmet kimdir, nereli ve kaç yaşında? Babasının hastalığı duygulandırdı!

MasterChef Mehmet kimdir, nereli ve kaç yaşında? Babasının hastalığı duygulandırdı!

15.07.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’de yayınlanan sevilen program MasterChef’in yayınlanan yeni bölümü duygu dolu anlara sahne oldu. Yarışmacı Mehmet’in, lezzet yarışı öncesi Alzheimer rahatsızlığına sahip babasının yaşadıklarını anlatması sonrası stüdyo adeta buz kesti. Mehmet’in konuşması sonrası diğer yarışmacı ve şefler de duygusal anlar yaşadı.

MasterChef’in yeni bölümüne yarışmacı Mehmet’in konuşması damga vurdu. Kimi zaman eğlenceli kimi zaman öfke ve adrenalin dolu anlara sahne olan MasterChef’te bu defa duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı Mehmet, yarışma öncesi Alzheimer rahatsızlığına sahip babasının yaşadıklarını ve babası ile olan diyaloglarını anlattı.

MasterChef yarışmacısının anlattıklarıyla stüdyo buz kesti!

MasterChef’in yeni bölümünde daha önce ilk turda yarışmış olan ve şefleri kahkahaya boğan Tunahan Ak, Azadeh Shayandrad ve yarışmacı Mehmet üçlüsü yarıştı.
Üç yarışmacının karşı karşıya geldiği ikinci turda, ilk turda da yarışmış olan Mehmet’in yarışma öncesi yaptığı konuşma ile stüdyoda duygusal anlar yaşandı.
Mehmet, Alzheimer hastası olan babasının yaşadığı zorlukları ayrıntılarıyla dile getirdi.
Ailesinin yarışma sonrası onunla gururlandığını, özellikle babasının en son istediği yemeği yaptığı için gurur duyduğunu anlatan Mehmet "Babama da tabi söyledim ama 5 dakika hatırladı sevindi, sonrasında hafızasını kaybettiği için yine unuttu." cümlesiyle stüdyoda hüzünlü dakikalara sebep oldu.
Babasının sürekli arayıp "Mehmet oğlum gözükmüyorsun, neredesin?" dediğini anlatan Mehmet, “Bıkmıyorum, baba geleceğim diyorum” dediğinden bahsetti. Mehmet, Alzhemir rahatsızlığı sebebiyle unutkanlık yaşayan babası ile pek çok kez yaşadığı duygusal diyaloglarını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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