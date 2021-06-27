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MasterChef Melis kimdir? MasterChef Melis Di Gennaro kaç yaşında ve nereli?

27.06.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen lezzet yarışması MasterChef 2021 sezonu dün akşam itibariyle TV8 ekranlarında başladı. Elemelerin yapıldığı MasterChef yarışmasında ise İtalya’dan gelen Melis Di Gennaro adlı yarışmacının jüri ile girdiği eğlenceli diyaloglar, izleyiciler tarafından keyifle izlendi. MasterChef Melis Di Gennaro’nun performansı sonrasında izleyiciler MasterChef Melis’in kim olduğunu da merak etti. Peki MasterChef yarışmacısı Melis kimdir?

Yeni sezonu ile ekranlara gelen sevilen lezzet yarışması MasterChef’in 2021 yılı sezonu 26 Haziran Cumartesi günü başladı. İzleyicileri ekranlara kilitleyen lezzet yarışmasında MasterChef programı için elemeler yapılmaya başlandı. MasterChef elemeleri ekranlara gelirken Melis Di Gennaro adlı yarışmacının jüri üyeleri ile girdiği diyalog ise olay oldu. Peki MasterChef Melis Di Gennaro kaç yaşında ve nereli?

MasterChef'de bir ilk!

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın agresif tutumunun yeni sezonda da devam etmesi yarışmacıları tedirgin etse de bir yarışmacı var ki Şef Mehmet Yalçınkaya hayranlıkla bahsetti. Yarışmacı Melis Di Gennaro, yaptığı yemeğin üç jüri tarafından beğenilmesi sonrası ikinci tura çıkmaya hak kazandı.
Mehmet Yalçınkaya, Melis Di Gennaro için şu yorumda bulundu;
"Masterchef tarihinde bir ilk olarak açıklamak istiyorum. İlk kez bir yemek hakkında yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten yapılan yemeğin lezzetinden öte saygı duyularak ve özenerek yapılması bu mesleğin en birinci özelliklerinden biridir. Melis Di Gennaro ise bunu yaparak benden evet oyunu kaptı."

MasterChef Melis Di Gennaro kimdir?

MasterChef Melis Di Gennaro kimdir?
MasterChef yeni sezon elemeleri dün akşam TV8 ekranlarında izleyiciler ile buluştu. Elemelerde Melis Di Gennaro adlı yarışmacı ise dikkat çekti.
Eşi İtalyan olan 32 yaşındaki Melis Di Gennaro, aslen İzmirli. 3 senedir İtalya’da yaşayan Melis Di Gennaro, Türkiye’de tanıştığı İtalyan biriyle evlenen Di Gennaro, daha sonra eşiyle birlikte İtalya’da yaşamaya başladı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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