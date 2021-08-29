MasterChef Mustafa Ozan kimdir, nereli? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında?

MasterChef'te bugün yedeklerden ana kadroya katılan isim Mustafa Ozan oldu. Mustafa Ozan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki bugün yapılan tadımlar sonrası ana kadroya girmeye hak kazanan Mustafa Mustafa Ozan kimdir, nereli?

MASTERCHEF MUSTAFA OZAN KİMDİR?

Ana kadroya katılmış olan 15. yarışmacı Mustafa Ozan final turuna kaldı. Yeni bölüm sonrası Mustafa Ozan'ın kim olduğu da merak konusu oldu.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ozan, aşçılık mesleğinde profesyonel olarak 4 senedir çalışmaktadır. İstanbul'da bir restoranda çalışmakta olan Mustafa'nın Anne ve babası emeklidir ve abisi ise kimya mühendisidir.

Sosyal medya platformu Instagram'da @mustafaozaann kullanıcı ismiyle yer almakta olan Mustafa Ozan'ın, 1.700 civarı takipçisi bulunmaktadır.