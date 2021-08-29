MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Mustafa Ozan kimdir, nereli? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında?

MasterChef Mustafa Ozan kimdir, nereli? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında?

29.08.2021 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in sevilen programı Masterchef'te 28 Ağustos günü ana kadroya katılan isim Mustafa Ozan oldu. Yarışma sonrası Mustafa Ozan'ın kim olduğu ve nereli olduğu gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki Mustafa Mustafa Ozan kimdir, nereli? MasterChef Mustafa Ozan kaç yaşında? İşte merak edilenler...

MasterChef'te bugün yedeklerden ana kadroya katılan isim Mustafa Ozan oldu. Mustafa Ozan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki bugün yapılan tadımlar sonrası ana kadroya girmeye hak kazanan Mustafa Mustafa Ozan kimdir, nereli?

MASTERCHEF MUSTAFA OZAN KİMDİR?

Ana kadroya katılmış olan 15. yarışmacı Mustafa Ozan final turuna kaldı. Yeni bölüm sonrası Mustafa Ozan'ın kim olduğu da merak konusu oldu.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Ozan, aşçılık mesleğinde profesyonel olarak 4 senedir çalışmaktadır. İstanbul'da bir restoranda çalışmakta olan Mustafa'nın Anne ve babası emeklidir ve abisi ise kimya mühendisidir.
Sosyal medya platformu Instagram'da @mustafaozaann kullanıcı ismiyle yer almakta olan Mustafa Ozan'ın, 1.700 civarı takipçisi bulunmaktadır.
Bugün MasterChef'te gerçekleşen final turunda büyük mücadele veren Mustafa Ozan, ana kadroya seçilen isimler arasında yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Sosyal medyada gündem olmuştu! Midye, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! Midye, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Öpüşürken göğsü açıldı! Herkes o soruyu sordu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirildi

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Acun Ilıcalı'nın tatil ekibinde! Diz dize poz olay oldu

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.