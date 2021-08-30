MasterChef Ragiz yemeği nasıl yapılır? Ragiz tarifi ve malzemeleri neler?

Danilo şefin imza tabağı olan Ragiz yemeği tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef'te eleme heyecanı devam ederken makarnanın da kullanıldığı Ragiz merak ediliyor. Peki MasterChef Ragiz yemeği nasıl yapılır?
RAGİZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde bu akşam eleme oyunu heyecanı yaşandı ve yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağı Ragiz tarifi yapılması istendi. Yeni bölüm sonrası Ragiz tarifi ve yapılışı merak ediliyor.
RAGİZ MALZEMELERİ NELER?
Makarna hamuru için;
15 adet yumurta sarısı
150 gr semolina
150 gr un
1 adet taze trüf mantarı
Domates sosu için;
4 adet arpacık soğan
300 ml domates püresi
200 gr domates salçası
2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
Balık bolognes için;
4 adet deniztarağı
4 adet Jumbo karides
1 adet dil balığı
1 adet kalamar
1 diş sarımsak
Yeşil yağ için;
300 gr zeytinyağı
75 gr maydanoz
75 gr taze soğan
Tabak yanı için;
6 adet kum midyesi
6 adet siyah midye
Zeytinyağı
Soğan
RAGİZ TARİFİ...
Makarna hamuru için ; Öncelikle un ve semolina karıştırma kabına alınır, homojen kuru bir karışım elde edilir. Elde edilen karışımın ortasına bir çukur açılır ve içerisine yumurta sarıları eklenir. Ardından yoğurmaya başlanır. Yoğurulan hamur 1 saat kadar dinlendirilir.
Sonrasında dinlenen hamuru porsiyonluyor ve sırayla önce merdane ile biraz inceltip sonrasında makarna makinası yardımıyla istediğimiz inceliğe getiriyoruz. Açılmış olan iki hamurdan bir tanesinin üzerine mandolini kullanarak trüf mantarı rendeliyor üzerini örtecek olan diğer hamuru ise kenarlarından çok hafif ıslatıyoruz. Hafif ıslatma işleminin nedeni iki hamurun yapışmasını sağlamak. Buradaki püf noktası çok ıslatmamaktır. Üst üste konulmuş olan hamurlar öncelikle merdane yardımıyla açılacaktır. Merdane kullanmamızın sebebi, hamur ile trüf mantarının tamamen özdeşleşmesini sağlamaktır. Hazırlamış olduğumuz hamuru makina yardımıyla kesiyor ve düzenli bir şekilde seriyoruz.
YAPILIŞ VE TABAKLAMA NASIL YAPILIR?
Soğanlar ufak ufak kesilir ve ardında ayçiçek yağı ile kavururuz. Sonra 2 diş sarımsağımızı püre haline getirip tenceremizin içine ekleriz. Daha sonra domates salçası ve püresi ekliyoruz tenceremizi kısık ateşte bırakıyoruz. Bütün balık ürünlerini temizliyoruz ve kıyma makinasının en geniş olan ucu ile kıyma şekline getiriyoruz. Balıkları ise geniş bir tavada zeytinyağı ve sarımsak ile kavuruyoruz. Kavurma işlemi esnasında balık kıymasını ezmemeye dikkat ediyoruz. Balıklar tavada piştikten sonra içindeki yağ ve sarımsak ile domates sosunun içine ekliyoruz ve yine balık kıymasını ezmeden karıştırıyoruz. Yeşil yağ için malzemeleri 3-4 dakika civarı boyunca blenderdan geçiriyoruz. Ortaya çıkmış olan karışımı ufak bir tencerenin içine koyup 100 dereceye gelene kadar ısıtıyoruz. 100 dereceye kadar gelen karışımı, bir tülbent veya kahve filtresi eşliğinde süzüyoruz, ortaya çıkan yağı ise hemen bir kaba alıp buzlu su yatağına koyup soğutuyoruz. Bir tavaya soğan ve zeytinyağı koyarak, soğanlar ölene kadar pişiriyoruz. Sonra midyelerimizi ayıklamadan tavanın içine koyuyoruz. Midyelerin içi pişine dek tavada pişirmeye devam ediyoruz. Midyeler pişir suyunu bırakınca artık tavadan alıyoruz. Makarnayı kaynar bir suya atıp 1-2 dakika süresince haşlıyoruz. Haşlanmış olan makarnalara bir cımbız yardımı ile şeklini verebilirsiniz. Ardından üzerine hazırladığınız balık bolognes’i dökün. Son olarak tabağınızı yeşil yağ ve midyeler ile süsleyebilirsiniz.
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