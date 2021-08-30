MasterChef Ragiz yemeği nasıl yapılır? Ragiz tarifi ve malzemeleri neler?

Danilo şefin imza tabağı olan Ragiz yemeği tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. MasterChef'te eleme heyecanı devam ederken makarnanın da kullanıldığı Ragiz merak ediliyor. Peki MasterChef Ragiz yemeği nasıl yapılır?

RAGİZ YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde bu akşam eleme oyunu heyecanı yaşandı ve yarışmacılardan Danilo şefin imza tabağı Ragiz tarifi yapılması istendi. Yeni bölüm sonrası Ragiz tarifi ve yapılışı merak ediliyor.

RAGİZ MALZEMELERİ NELER? Makarna hamuru için; 15 adet yumurta sarısı 150 gr semolina 150 gr un 1 adet taze trüf mantarı Domates sosu için; 4 adet arpacık soğan 300 ml domates püresi 200 gr domates salçası 2 diş sarımsak 1 demet maydanoz Balık bolognes için; 4 adet deniztarağı 4 adet Jumbo karides 1 adet dil balığı 1 adet kalamar 1 diş sarımsak

Yeşil yağ için; 300 gr zeytinyağı 75 gr maydanoz 75 gr taze soğan Tabak yanı için; 6 adet kum midyesi 6 adet siyah midye Zeytinyağı Soğan

RAGİZ TARİFİ... Makarna hamuru için ; Öncelikle un ve semolina karıştırma kabına alınır, homojen kuru bir karışım elde edilir. Elde edilen karışımın ortasına bir çukur açılır ve içerisine yumurta sarıları eklenir. Ardından yoğurmaya başlanır. Yoğurulan hamur 1 saat kadar dinlendirilir. Sonrasında dinlenen hamuru porsiyonluyor ve sırayla önce merdane ile biraz inceltip sonrasında makarna makinası yardımıyla istediğimiz inceliğe getiriyoruz. Açılmış olan iki hamurdan bir tanesinin üzerine mandolini kullanarak trüf mantarı rendeliyor üzerini örtecek olan diğer hamuru ise kenarlarından çok hafif ıslatıyoruz. Hafif ıslatma işleminin nedeni iki hamurun yapışmasını sağlamak. Buradaki püf noktası çok ıslatmamaktır. Üst üste konulmuş olan hamurlar öncelikle merdane yardımıyla açılacaktır. Merdane kullanmamızın sebebi, hamur ile trüf mantarının tamamen özdeşleşmesini sağlamaktır. Hazırlamış olduğumuz hamuru makina yardımıyla kesiyor ve düzenli bir şekilde seriyoruz.