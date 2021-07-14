MasterChef Samet Karabudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Stüdyoda parmağını kesti!

MasterChef izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Daha önce ilk turda yarışan ve ikinci tura gelmeye hak kazanan Berk Vural, Noyan ve Samet Karabudak’ın yarıştığı 2. turda yarışmacılardan istenen yemek, stüdyoda hararetli dakikalar yaşanmasına sebep oldu. Önce yarışmacılar zırh kullanımında sorun yaşadı, ardından bir Samet Karabudak parmağını kesti. Şefler, zamanla yarışan yarışmacılar için zırh kullanımını öğretmeye çalıştı. Heyecanlı ve tehlikeli anların yaşandığı yarışmada Somer Şef, yanlış kesim yapan yarışmacılara zırhın nasıl kullanıldığını gösterdi.

MasterChef yarışmacısı et keserken parmağını kesti!

TV8’in sevilen programı MasterChef’de bugün “Kilis Tava” rüzgarı esti. Yayınlanan yeni bölümde kebap yapımı için kullanılan zırh korku dolu anlara sebep oldu. İlk turda yarışarak ikinci tura gelmeye hak kazanan Berk Vural, Noyan ve Samet Karabudak; bir kebabı olarak bilinen Kilis Tava için yarışırken, yarışmacılar tavanın yapımında kullanılan zırh ile büyük zorluklar yaşadı.

Etin kesim anında yaşanan zorluklar süre sıkıntısı yaşamak istemeyen yarışmacıları telaşlandırdı. Yarışmacılardan 22 yaşındaki Samet Karabudak ise etin kesim anında yanlış bir hamleyle parmağını kesti. Samet’in parmağını kestiğini gören Mehmet Şef mutfakta bu tarz olayların yaşanabileceğini belirtti.

Yemeği henüz tamamlanmamış olan yarışmacının parmağı ise hızlıca sargılandı. Samet Karabudak ve diğer yarışmacılar hızlıca kalan süre içinde yemeği yetiştirmeye çalıştı.

Etin kesimi için zırh kullanımında acemi olan yarışmacılar şefleri epey sinirlendirdi. Şefler, yarışmacılara zırhın nasıl kullanılacağını da gösterdi. Yarışmanın sonunda ise Samet Karabudak ve Noyan elendi. Berk Vural bir sonraki tura geçmeye hak kazanan isim oldu.