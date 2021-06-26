MasterChef Türkiye'nin mizahı ve güler yüzü ile tanınan sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Yarışmadaki kıyafet tarzı ve samimiyeti ile ön plana çıkan Somer Sivrioğlu izleyicinin ilgi odağı haline geldi. Peki MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir? Şef Somer Sivrioğlu nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte ayrıntılar...

Somer Sivrioğlu kimdir?

Renkli kişiliği ile büyü kitleler tarafından sevilen MasterChef Türkiye'nin jürisi Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı ve kariyeri izleyici tarafından merak edilmeye devam ediliyor.

ŞEF SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR? İlk olarak MasterChef Türkiye'de boy göstermesi ile büyük kitleler tarafından tanınmaya başlanan ünlü şef Somer Sivrioğlu, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmasının ardından 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti.

Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı atan Sivrioğlu çeşitli restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney şehrinde hizmete açtı.