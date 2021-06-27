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MasterChef Tahsin Küçük kimdir? MasterChef Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli?

27.06.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2021’in yeni sezonu dün akşam itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlandı. Elemelerin yapıldığı MasterChef 2021’de birçok yarışmacı elenerek daha ilk turda yarışmaya veda ederken, birçok yarışmacı da yaptığı yemekler ile jürilerden tam puan aldı. Jürileri şaşırtan bir yarışmacı ise Tahsin Küçük oldu. Peki MasterChef Tahsin Küçük kimdir?

MasterChef 2021’in eleme turları dün itibariyle başladı. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yemek yarışması MasterChef yeni sezonunda, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. MasterChef eleme turunda ise Tahsin Küçük isimli yarışmacı birçok kişi tarafından dikkat çekti. MasterChef yarışmacısı Tahsin Küçük, jüri üyelerini etkilemeyi başardı. Peki MasterChef Türkiye’de yarışan Tahsin Küçük kimdir?

Tahsin Küçük kimdir?

MasterChef Türkiye 2021’e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul’da yaşadığını belirtti.
El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti.
13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.
MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırladı. Şeflerin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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