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  4. MasterChef’te ana kadroya kim girdi? Hata yapan yarışmacı ağlama krizine girdi!

MasterChef’te ana kadroya kim girdi? Hata yapan yarışmacı ağlama krizine girdi!

19.08.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef’in yeni bölümünde yarışmacılar en iyi sac tava yemeğini yapmak için kıyasıya mücadele etti. Final turunun son haftasında ana kadroya girmek için yarışan yarışmacılardan Nejdet ve Atakan ise büyük bir şok yaşadı. Yaptıkları bir hata sonucu ikilinin yemekleri değerlendirilmeye alınmadı. Kısıtlı süre içerisinde yemeğini yetiştirmek için mücadele eden ancak yemeğinden tadım yapılmayan Nejdet ise olay sonrası ağlama krizine girdi.

MasterChef’in yeni bölümünde yarışmacılar en iyi sac tava yemeğini yapmak için yarıştı. Yeni bölüm sonrası ana kadroya girmeye hak kazanan 14. isim merak konusu oldu. Programın sonunda ana kadroya giren yeni isim belli olurken, Nejdet ve Atakan’ın yaptıkları bir hata sonucu yemekleri değerlendirmeye alınmadı.

MASTERCHEF YARIŞMACISI HIÇKIRIKLARA BOĞULDU!

Değerlendirme sonrası kamera görüntülerine göre bir karar veren şefler, Nejdet ve Atakan’ın yemeğinin değerlendirme dışı bırakılacağını açıkladı.

YEMEĞİ OCAĞIN ÜZERİNDE UNUTTU!

YEMEĞİ OCAĞIN ÜZERİNDE UNUTTU!
Daha önce ekipten İbrahim ve Tunahan’ın da aynı olay sebebiyle sorun yaşadığını açıklayan şeflerden Somer Sivrioğlu “Yemek eğer ocağın üzerinde bırakılırsa biz o yemeği tatmayız, bakmayız.” şeklinde konuştu.
Geriye sayım sonrası yemeklerin ocaktan alınmadığını vurgulayan Somer şef “Ne Atakan ne de Nejdet, sıfır dediğimizde ocaktan çekmediler.” diyerek başta Nejdet ve Atakan olmak üzere tüm yarışmacıları şoke etti.

YERE ÇÖKTÜ, AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ!

YERE ÇÖKTÜ, AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ!
Şeflerin konuşması sonrası yere çökerek ağlama krizine giren yarışmacı Nejdet, hıçkırıklara boğuldu.
Rakip arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışılan başarılı isme arkadaşlarından da destek yağdı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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