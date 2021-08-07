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MasterChef’te bugün kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? Mehmet şef’i çıldırtan olay

07.08.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef’te bugün final turu devam etti. Yeni bölümde finalde yapılacak olan yemeklerde ana ürün olarak soğan kullanılması istendi. Yarışmacılar kısıtlı sürede yemeklerini yetiştirmeye çalışırken yarışmacılardan Fikret şoku yaşadı. Bir diğer yarışmacı Umutcan’ın yemeğinde ise soğan kabuklarına rastlandı. Sunumların yapıldığı hararetli dakikalarda Mehmet şef adeta deliye döndü.

MasterChef’in yeni bölümünde final turu devam etti. Bugünkü bölümde yarışmacılardan Mete, Sergen, Fikret, Sevgi, Umutcan ve Baturalp ana kadro ile devam edebilmek için yarıştı. Sevilen programda mücadele esnasında büyük zorluklar da yaşandı. Kısıtlı sürede yemeğini tamamlamaya çalışan Fikret ve Umutcan, Mehmet şef’ten büyük azar işitti.

MasterChef’te Mehmet şef’ten olay yorum: ‘Et yürüyor’

Eti pişirmek için süresi yetmeyen Fikret’e Mehmet Şef’ten “Az pişmiş değil, et yürüyor” eleştirisi geldi.

Kan ter içinde kaldı

Kan ter içinde kaldı
Mehmet Şef’in yarışmacı Fikret Tuğ'un tabağını yorumladığı gergin anlarda yemeği zar zor yetiştiren ve kötü yorumlar alan yarışmacı Fikret’in yorumlar sırasında ter içinde kaldığı görüldü.

Soğan kabuklarını unuttu!

Soğan kabuklarını unuttu!
Bir diğer yarışmacı Umutcan Çetinöz’ün yemeğinde ise soğan kabuklarına rastlandı. Sunumların yapıldığı hararetli dakikalarda Mehmet Şef adeta deliye döndü.
Mehmet Şef bu defa Umutcan Çetinöz'e “Kabukların ne işi var burada?” diye çıkıştı.
Kendini savunan yarışmacıya “Sen ye abi, ben de yiyeceğim.” şeklinde konuşan Mehmet Şef, yarışmacıdan hazırladığı tabağı tatmasını istedi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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