MasterChef yarışmacısı Azize Polat kimdir? Azize Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

8 Ağustos 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef'te, Azize Polat dikkat çeken isimlerden oldu. Final turunda jürilerin istediği patlıcan kebabını en iyi yapan 6 isim arasında Azize Polat da yer aldı. Azize Polat ev hanımıdır. İşte merak edilenler...

MasterChef yarışmacısı Azize Polat kimdir?

Azize Polat 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi. MasterChef'e üçüncü başvurusunda kabul edilen Polat aşçılığa ilişkin herhangi bir eğitim almamış.