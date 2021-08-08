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MasterChef yarışmacısı Azize Polat kimdir? Azize Polat kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

08.08.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en sevilen yarışma programlarından olan MasterChef ilgi ile izleniyor. MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın hayatı merak konusu oldu. Oldukça iddialı olduğunu dile getiren Polat, jürilerin istediği patlıcan kebabını en iyi yapan 6 isim arasında yerini aldı. İşte merak edilenler...

8 Ağustos 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı MasterChef'te, Azize Polat dikkat çeken isimlerden oldu. Final turunda jürilerin istediği patlıcan kebabını en iyi yapan 6 isim arasında Azize Polat da yer aldı. Azize Polat ev hanımıdır. İşte merak edilenler...

MasterChef yarışmacısı Azize Polat kimdir?

Azize Polat 35 yaşında bir ev hanımı. 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi. MasterChef'e üçüncü başvurusunda kabul edilen Polat aşçılığa ilişkin herhangi bir eğitim almamış.
Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade eden Polat, MasterChef 2021'in iddialı isimlerinden. Aşçılık eğitimi almayan Polat, kendisine kimsenin bir şey göstermediğini bu yüzden mutfağa ilgisinin başladığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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