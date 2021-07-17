MasterChef yarışmacısının duygusal anları! Disleksi hastalığı nedir? İşte belirtileri...

TV8’de yayınlanan MasterChef’te bugün Kağıt Kebabı için yarışıldı. Üçlü düelloların devam ettiği yarışmada, şef adayları büyük süre kaybı yaşadı. Mehmet Şef yarışmacıları “Yemek kitabını mı getireyim buraya?" şeklinde azarlarken, yarışan isimler arasında bulunan Disleksi hastası Ece Aysal, tabağı şefler tarafından tadılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ece’nin büyük mücadelesi şefler ve diğer yarışmacılar tarafından da tebrik aldı.

MasterChef yarışmacısı gözyaşlarına hakim olamadı!

TV8’in sevilen yarışması MasterChef’in yeni bölümünde Merve Karagül, Çağatay Akgül ve Ece Aysal yarıştı.

Üçlü düelloların son sürat devam ettiği bölümde Kağıt Kebabı rüzgarı esti. Kağıt kebabının yapımını tam anlamıyla bilmeyen yarışmacılara şefler kebabın yapımı ve kullanacakları malzemeler hakkında bilgi verdi.

Tabak veya güvecin kullanılmadığı yemekte, yarışmacılar büyük bir süre sıkıntısı yaşadı.

Sürenin azalmasına rağmen halen yemeği fırına vermemiş olan yarışmacılar Mehmet Şef’ten azar işitti. Mehmet Şef yavaşlıklarından dolayı "Yemek kitabını mı getireyim buraya?" şeklinde yarışmacılara çıkıştı.