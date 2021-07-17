MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısının duygusal anları! Disleksi hastalığı nedir? İşte belirtileri...

MasterChef yarışmacısının duygusal anları! Disleksi hastalığı nedir? İşte belirtileri...

17.07.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in yüksek reytingleriyle bilinen yarışması MasterChef’te bugün Kağıt Kebabı rüzgarı esti. Üçlü düelloların devam ettiği yarışmada şefler büyük süre kaybı yaşayan yarışmacıları pek çok kez azarladı. Yarışan isimler arasında yer alan Disleksi hastası Ece Aysal ise, tabağı şefler tarafından tadılırken duygusal anlar yaşadı ve göz yaşlarına hakim olamadı.

TV8’de yayınlanan MasterChef’te bugün Kağıt Kebabı için yarışıldı. Üçlü düelloların devam ettiği yarışmada, şef adayları büyük süre kaybı yaşadı. Mehmet Şef yarışmacıları “Yemek kitabını mı getireyim buraya?" şeklinde azarlarken, yarışan isimler arasında bulunan Disleksi hastası Ece Aysal, tabağı şefler tarafından tadılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Ece’nin büyük mücadelesi şefler ve diğer yarışmacılar tarafından da tebrik aldı.

MasterChef yarışmacısı gözyaşlarına hakim olamadı!

TV8’in sevilen yarışması MasterChef’in yeni bölümünde Merve Karagül, Çağatay Akgül ve Ece Aysal yarıştı.
Üçlü düelloların son sürat devam ettiği bölümde Kağıt Kebabı rüzgarı esti. Kağıt kebabının yapımını tam anlamıyla bilmeyen yarışmacılara şefler kebabın yapımı ve kullanacakları malzemeler hakkında bilgi verdi.
Tabak veya güvecin kullanılmadığı yemekte, yarışmacılar büyük bir süre sıkıntısı yaşadı.
Sürenin azalmasına rağmen halen yemeği fırına vermemiş olan yarışmacılar Mehmet Şef’ten azar işitti. Mehmet Şef yavaşlıklarından dolayı "Yemek kitabını mı getireyim buraya?" şeklinde yarışmacılara çıkıştı.
Daha önce Disleksi hastası olduğunu açıklamış olan yarışmacılardan Ece Aysal tabağı şefler tarafından tadılırken, duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Mehmet Şef Çağatay’ın tabağından da memnun kalmadı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
disleksi TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Fotoğrafı hakkındaki yorum kızdırdı! "Tecavüz kültürünün altında..."

Fotoğrafı hakkındaki yorum kızdırdı! "Tecavüz kültürünün altında..."

Zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Zikir görüntüleri çıkmıştı! Kurtlar Vadisi ile ilgili kötü haber

Plajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolapları

Plajların ve pikniklerin vazgeçilmezi kaliteli portatif buzdolapları

Bugün kim daha şanslı, kim daha kazançlı?

Bugün kim daha şanslı, kim daha kazançlı?

Herkes doğru zannediyor! Bu alışkanlıklar cildinizi kurutuyor

Herkes doğru zannediyor! Bu alışkanlıklar cildinizi kurutuyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Olay paylaşım! "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin"

Olay paylaşım! "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.