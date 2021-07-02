MasterChef yeni bölümü neden yok? MasterChef yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Masterchef programının yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sevilen programda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliğini üstlenirken, yarışmacılar da birbirinden lezzetli yemekleriyle hünerlerini sergiliyor. Ancak yüksek reytingleriyle bilinen yarışma bugünün yayın akışında yer almadı. İzleyiciler "Masterchef neden yok?" sorusunu araştırıyor. Peki MasterChef yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak?

MasterChef yeni bölüm neden yok?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen program MasterChef yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor.

Yayın akışında yer almadı! Yüksek reyting oranlarıyla birlikte dördüncü sezonuyla yayın hayatını sürdüren Masterchef Türkiye yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı.

Programın bu akşamki yayın akışında bulunmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Vatandaşlar "Masterchef yeni bölümü neden yok?", "Masterchef yayından mı kalktı?" sorularını sormaya başladı.

Kolaj bölümüyle yayınlanacak! Masterchef programının yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Ancak sevilen yemek yarışması bu akşam kolaj bölümüyle ekranlarda olacak.